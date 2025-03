Giulia rompe el silencio tras perder su título

En el estelar de la más reciente edición de NXT, el especial WWE Roadblock 2025, vimos un hecho histórico, ya que la chilena Stephanie Vaquer se convirtió en doble campeona al derrotar a la japonesa Giulia para convertirse en la nueva Campeona NXT luego de un gran combate, reteniendo además el Campeonato Norteamericano Femenil NXT y logrando sellar su meteórico ascenso luego de llevar solo unos meses en la WWE.

► Giulia felicitó a Stephanie Vaquer tras su reciente logro

Justo un día después de que Stephanie Vaquer logró una impactante victoria sobre Giulia en WWE Roadblock, Giulia recurrió a sus redes sociales para compartir su reacción, felicitando a su rival y amiga, a la vez que promete que no se rendirá.

“Perdí. Es frustrante, pero ella merecía la victoria. ¡Felicidades, amiga! Todavía no he terminado … ¡Todavía estoy ardiendo con determinación! #WWENXT»

La derrota de Giulia llegó solo 63 días después de que se proclamara como la Campeona NXT al vencer a Roxanne Perez en NXT New Year’s Evil a inicios de este año. Ahora, tras los recientes acontecimientos, y si bien la publicación de la japonesa refleja el respeto por Stephanie Vaquer, está claro que no ha cesado en su deseo de ir tras el oro. Sin embargo, con informes que mencionan que está lidiando con una lesión y un problema de visado, mismos que aún no se han confirmado del todo, queda por ver cuando podrá volver al ring y reclamar su esperada revancha.

Ahora inicia el reinado de Stephanie Vaquer como Campeona NXT, y veremos hasta dónde podrá llegar el mismo, pero ciertamente resulta inevitable que ella y Giulia están destinadas a volver a enfrentarse