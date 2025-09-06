Giulia retiene el Campeonato Femenil de WWE tras una batalla ante Michin

Giulia defendió con éxito el Campeonato Femenil de WWE al superar a Michin en una contienda marcada por la intensidad y las emociones al límite.

Desde el inicio, Michin buscó la sorpresa, castigando a la campeona y llevándola hasta ringside. La retadora mostró agresividad y dominio en varios momentos, poniendo contra las cuerdas a Giulia. Sin embargo, la presencia de Kiana James en la esquina de la monarca se convirtió en un elemento determinante para inclinar la balanza.

Giulia respondió con dureza, utilizando su característico arsenal de castigos. Tras un poderoso neckbreaker en el apron y un missile dropkick, la campeona comenzó a recuperar terreno. Michin, por su parte, resistió con garra, ejecutando un DDT, un cannonball y hasta una sit-out powerbomb que por poco la convierten en la nueva dueña del título.

La campeona mantuvo la calma y buscó el momento oportuno. Luego de intercambiar suplexes y patadas con la retadora, Giulia conectó el Glorius Driver, pero Michin sobrevivió. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Kiana James intervino desde el apron, provocando que Michin desviara su atención. Ese instante fue suficiente para que Giulia aplicara un devastador G-Trigger.

Con el conteo de tres, Giulia confirmó su supremacía y cerró la noche levantando el Campeonato Femenil de WWE, consolidando su reinado y enviando un mensaje claro al resto de la división.