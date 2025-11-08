Durante el reciente WWE SmackDown, Chelsea Green derrotó a Giulia para quedarse con el Campeonato Femenil de Estados Unidos. La canadiense aprovechó una distracción en el momento justo para arrebatarle el oro a la japonesa, quien poco pudo hacer pese al apoyo de Kiana James, culminando su reinado (bastante gris y olvidable) en 133 días, marcando el inicio del segundo reinado para la flamante monarca.

► ¿Se anticipa un cambio para Giulia?

Este fin de semana, Giulia no solo perdió su título, sino que perdió la compostura, y recurrió a su cuenta de X para dejar en claro su sentir, mencionando que esta no solo fue una simple derrota, sino un punto de quiebre personal.

«Estoy enojada conmigo misma, Chelsea… con TODO. Qué gracioso, idiota. Ya verás. Voy a destrozarlo todo«.

Sus palabras fueron sinceras y no medidas; es decir, salió producto de la frustración tras su derrota y los fanáticos lo notaron de inmediato. Esto marca un cambio en la habitual compostura de Giulia y deja una gran interrogante en el aire, que bien podría anticipar un cambio en su personaje o estilo.

Por otro lado, Chelsea Green celebró su triunfo con Ethan Page y Alba Fyre junto al ring, y ahora se convirtió en doble Campeona (también posee el Campeonato de Relevos Mixtos AAA junto a la estrella de NXT), y es la primera en ostentar por segunda vez el Campeonato Femenil de los Estados Unidos. Habrá que ver si Giulia exige una revancha en el corto plazo o si se ausentará un tiempo de las pantallas mientras se prepara un gran cambio para la ahora ex campeona.