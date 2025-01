Giulia, la nueva Campeona NXT: «No entendía la WWE»

La nueva Campeona NXT, Giulia, revela que está estudiando mucho para aprender a hablar mejor el inglés -a sabiendas de que precisamente en WWE el realizar buenas promos y ser capaz de llevar un personaje, de contar historias, de protagonizar segmentos a través del micrófono es de gran importancia- y comenta las diferencias entre la compañía y Japón. Todo ello lo comparte la luchadora de de 30 años de Londres en una reciente entrevista con Tokyo Sports.

► Mejorando el inglés

«Tomo clases de inglés dos veces a la semana, pero eso no es suficiente. Estudio en casa y aumento mis oportunidades de aprender hasta que lo entienda en mi vida diaria. En Japón, siempre he dado mucha importancia a las ‘palabras’, así que creo que el atractivo del micrófono es un aspecto importante de ser una luchadora profesional. Por eso no pienso ni por un segundo que ‘está bien como está ahora’. El inglés es una habilidad absolutamente necesaria, así que me gustaría seguir estudiándolo y, eventualmente, poder hacer promos adecuadas en inglés.»

► Diferencias notables

«WWE es principalmente una transmisión televisiva, algo que no ocurre en Japón. Hay pausas comerciales y limitaciones de tiempo, y NXT tiene muchos luchadores jóvenes. Todos están tratando de mostrar lo que mejor saben hacer en el tiempo limitado, y el número de movimientos está aumentando. El ritmo del combate también es más rápido, lo que es completamente diferente de la lucha japonesa. Incluso si realizas un movimiento sobre tu oponente, siguen levantándose uno tras otro, así que no puedes detenerte. Al principio, estaba realmente confundida y pensé: ‘No lo entiendo…’ (risas).»

¿Qué opinas de Giulia hasta ahora en WWE?