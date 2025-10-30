Giulia festeja 8 años de carrera en la lucha libre

La actual Campeona de Estados Unidos en la WWE, «La Hermosa Locura» Giulia cumple ocho años como luchadora. Y lo hace fácilmente en el mejor momento de su carrera. Es difícil no verlo así cuando está reinando desde hace 125 días en la compañía más notoria de la industria. Pero este tiempo que lleva mostrando su talento en los cuadriláteros la guerrera de 31 años de Londres, Inglaterra (Reino Unido), ha estado repleto de éxitos.

► 8 años de Giulia

8 years since I first stepped into the ring…

Wrestling saved me when my life was going nowhere.

I’m still on my journey… there’s so much more to do, and I’ll keep climbing higher‼︎

I love wrestling with all my heart. 💙🔥

Every step, every challenge, every cheer and even… pic.twitter.com/QmmDsRuuZ8 — GIULIA ＝ ジュリア (@giulia0221g) October 30, 2025

«Han pasado 8 años desde que pisé el ring por primera vez…

La lucha libre me salvó cuando mi vida no iba a ninguna parte.

Aún sigo en mi camino… queda mucho por hacer, y seguiré subiendo cada vez más alto‼︎

Amo la lucha libre con todo mi corazón.

Cada paso, cada desafío, cada ovación e incluso cada abucheo — estoy agradecida por todo‼︎«.

El primer combate de Giulia fue el 29 de octubre de 2017 dentro del evento Oktober Ice Ribbon Fest en el Korakuen Hall en Tokio (Japón). Ella y Takako Inoue cayeron derrotadas ante Nao DATE y Totoro Satsuki en la lucha de apertura.