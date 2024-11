Giulia explica las diferencias entre WWE y Japón

Hideki Suzuki, mentor de Giulia, comentaba que la actual luchadora de NXT no debía cambiar:

Sin embargo, son tan diferentes WWE y la lucha libre japonesa que sin duda iba a tener que hacerlo. Y asentándose en la marca, camino a enfrentar a Kelani Jordan el 26 de noviembre, la «Beautiful Madness» señalaba las distancias entre su actual compañía y, por ejemplo, STARDOM:

«Es muy difícil para mí, muy complicado, pero me gusta. Estoy mejorando en la lucha libre. En Japón es muy diferente. Aquí, el programa de televisión es muy importante. En Japón, no hay programas de televisión. La audiencia también es diferente. La audiencia japonesa es silenciosa. Son respetuosos y serios. Los fanáticos estadounidenses son más divertidos, entretenidos y emocionantes», explica Giulia en Busted Open After Dark. Cuando le preguntan si está disfrutando de su etapa actual responde: «Por supuesto», antes de exclamar que ama América.

Otros luchadores que han vivido aventuras tanto en Estados Unidos como en Japón han compartido su perspectiva con respecto a esas mismas diferencias, como Mercedes Moné, actual Campeona de NJPW STRONG, o Chris Jericho, quien se prodigó en NJPW entre WWE y AEW. ¿Qué lucha libre te gusta más?

«I will become the Iron Survivor.»@giulia0221g has her sights set on #WWEDeadline, and then taking the NXT Women’s Championship from @roxanne_wwe. 👀 #WWENXT pic.twitter.com/EUQnEuT5AD

— WWE (@WWE) November 20, 2024