La exestrella de Stardom y NJPW Giulia visitó recientemente la WWE. Hizo una aparición en la ceremonia del Salón de la Fama y durante NXT Stand & Deliver 2024.

También se tomó una foto con Triple H.

► Giulia en WWE

Pero todavía no ha firmado, de acuerdo a la información que tenemos, y sigue siendo agente libre. Ahora, en su vuelta a Japón, le dijo esto a Tokyo Sports:

«He hablado sobre muchas cosas y obtuve una gran respuesta. Conversamos sobre diversos temas. No puedo revelarte de qué hablamos, pero creo que pronto podré anunciar muchas novedades«.

Además, Giulia habló de aparecer en el Premium Live Event de NXT:

«El monitor estaba justo encima de mí y no podía verlo, así que no pensé que estuviera en la imagen. Hubo una gran ovación, así que pensé que quizás había llegado alguien importante. Luego, un conocido me llamó y me dijo: ‘¡Recibiste una ovación enorme!’ Vi el video y me di cuenta de que los aplausos eran para mí. Fue impresionante. Quiero volver a vivirlo todo de nuevo.»

Mientras esperamos más novedades, recordemos el consejo de la nueva WWE Hall of Famer Bull Nakano a Giulia:

«Sin duda, debería ir a WWE. Su mundo se ampliará. Le abrirá horizontes como luchadora con los que verá que hay distintos tipos de lucha libre profesional. Creo que la utilizarán bien».

Probablemente, la «Beautiful Madness» habrá revisado o lo estará haciendo el éxito que otras antiguas estrellas del país de sol naciente han tenido en el imperio de la lucha libre. No solo Nakano, de hecho, no tenernos que irnos tan lejos, pues ahí están Asuka y Kairi Sane, que son las actuales Campeonas de Parejas, o IYO SKY, que hasta hace poco era Campeona WWE. Stardom y New Japan nada tienen que ver con la WWE pero no tendría por qué no triunfar Giulia.