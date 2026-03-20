Giulia: “Voy a demostrar por qué soy la campeona”

La actual Campeona de Estados Unidos Giuliahabla sobre su primer WrestleMania, su adaptación al estilo WWE, su regreso a Japón como campeona, el respeto a Rhea Ripley y sus rivales soñadas. Todo ello en una reciente entrevista con Adrián Hernández a falta de horas para un nuevo programa de SmackDown.
► En palabras de Giulia
WrestleMania y la importancia de defender su título
“Es muy importante para mí. Es mi primer WrestleMania. Hace dos años vi mi primer WrestleMania en América, pero no esperaba que dos años después estaría en WrestleMania. Voy a defender mi título y voy a mostrar por qué soy la campeona de los Estados Unidos.”
Adaptación al estilo WWE y al público americano
“Todo es muy diferente y no es fácil adaptarse al estilo americano. Creo que los luchadores en WWE tienen que ser inteligentes, porque tenemos que luchar pensando también en los tiempos de los anuncios. En Japón no tenemos eso, así que es totalmente diferente. Es un gran desafío, pero poco a poco lo estoy entendiendo… y es divertido, me gusta.”
Regreso a Japón como campeona
“Fue la primera vez en mucho tiempo que volvía a Japón, así que fue como algo muy refrescante. Pude ver a mi familia y amigos después de mucho tiempo. También vi a los fans japoneses y me dieron una energía increíble. Quiero dar las gracias a WWE porque no esperaba volver a Japón como campeona de Estados Unidos. Fue una experiencia increíble.”
Su momento con IYO Sky y Asuka
“Fue muy divertido, pero también muy duro. Y no es suficiente, no es suficiente. Creo que solo fue un saludo. Quiero más y más y más. Espero mucho más.”
I’m passionate pic.twitter.com/YNMAdKgETr
— GIULIA ＝ ジュリア (@giulia0221g) February 28, 2026
El golpe a Rhea Ripley
“Solo mostré mi respeto hacia Rhea, eso es todo. Es fuerte, es increíble, es una auténtica superestrella. Así que… respeto.”
Sus combates favoritos en WWE
“Sí, mis combates favoritos en WWE… Giulia contra Rhea, por supuesto, y también contra Jordynne Grace. Y también contra Zelina por el primer título de Estados Unidos. No esperaba que fuera tan dura. Creo que el tamaño no importa, ella es increíble y quiero luchar otra vez contra Zelina y Jordynne.”
Relación con Kiana James
“Ella también me ayuda mucho porque mi inglés es muy malo. A veces no entiendo cuando la gente habla muy rápido. Pero ella está ahí conmigo y me traduce en un inglés más sencillo. Es muy amable. Creo que nos respetamos mutuamente y es muy importante para mí.”
This was NASTY! 😱 pic.twitter.com/tPQCa0FFz6
— WWE (@WWE) February 26, 2026
Cómo está aprendiendo inglés
“Voy a clases de inglés dos veces por semana y también tomo clases extra. Uso aplicaciones en el móvil, tomo notas, veo YouTube… y cuando tengo tiempo estudio, estudio, estudio cada día. Porque cuando llegué aquí mi inglés era cero.”
Su experiencia en NXT
“Me gusta NXT. Hay luchadores nuevos, pero también no solo novatos. Para mí fue una nueva vida, nuevos amigos, nuevas experiencias. Me hizo muy feliz.”
Mensaje a sus fans
“Gracias por apoyarme siempre. No puedo vivir sin vosotros. Sois mi tesoro, me dais energía y motivación. Muchas gracias. Y voy a mostrar mi espíritu de lucha en WrestleMania.”