Giulia defendería su título en WrestleMania 42

Tras los eventos de Elimination Chamber 2026, el panorama de WrestleMania 42 está tomando forma, y con los ganadores de las luchas dentro de la cámara, tenemos ya cuatro encuentros pactados para el evento:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CM Punk (c) vs. Roman Reigns CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Sin embargo, el resto de combates todavía está en el aire, aunque algunas rivalidades ya van tomando forma, y se espera que algunas de estas desemboquen en el evento que se llevará a cabo este 19 y 20 de abril en Las Vegas, que podría incluso tener un récord de luchas femeniles.

► Giulia lucharía contra Tiffany Stratton en WrestleMania 42

En medio de una caótica temporada de WrestleMania, entre los cambios de planes que se están dando para varios combates, por lo que muchos fans se han preguntado sobre otros títulos en la programación de la WWE y el estado de sus campeones para «El Escaparate de los Inmortales».

Al respecto, según un informe de BodySlam+, la WWE tiene planes para Giulia y el Campeonato Femenil de los Estados Unidos en WrestleMania 42.

«Fuentes informaron al medio que el campeonato está programado para el cartel de WrestleMania desde febrero. Otra fuente informó a BodySlam+ que Giulia está programada para defender el oro contra la ex campeona WWE Tiffany Stratton.»

Un informe previo de BodySlam en enero indicó que se esperaba que Stratton tuviera un papel destacado de cara a WrestleMania, aunque ahora parece que esto se materializará, aunque se decía también que Jordynne Grace podía estar en la mezcla, aunque su reciente lesión en el tobillo parece que terminará afectando dicho plan.

Stratton regresó a la WWE en el Royal Rumble tras una ausencia de meses, que se dio luego de perder el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill. También compitió en la Cámara de Eliminación junto a Alexa Bliss, Raquel Rodríguez, Kiana James y Asuka en un combate que finalmente ganó Rhea Ripley. Mientras tanto, este potencial combate supone una gran oportunidad para Giulia, quien solo ha defendido el oro una vez desde que lo recuperó en un episodio de «SmackDown» desde Berlín, Alemania.