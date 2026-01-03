Giulia conquista el Campeonato Femenil de Estados Unidos

El Campeonato Femenino de los Estados Unidos de la WWE cambió de manos luego de que Giulia superara a Chelsea Green.

Giulia conectó patadas contundentes que enviaron a Green fuera del ring y no dudó en lanzarse al exterior para castigarla contra la mesa de comentaristas. Chelsea reaccionó apoyándose en su experiencia y en el caos alrededor del ring, logrando equilibrar el duelo tras el regreso de la pausa comercial con castigos directos y una ofensiva más calculada.

► Momentos claves

En los minutos finales, Green estuvo cerca de retener el campeonato, pero las distracciones en ringside jugaron un papel clave. Alba Fyre y Kiana James se involucraron, el árbitro perdió el control momentáneamente y Giulia aprovechó la apertura para retomar el control del combate con ataques de alto impacto desde las cuerdas.

El desenlace llegó cuando Giulia neutralizó el intento final de Chelsea Green, conectó un doble underhook suplex desde la tercera cuerda y remató con un northern lights bomb, logrando la cuenta de tres y proclamándose nueva Campeona Femenil de los Estados Unidos.

► ¿Qué pasará ahora?

Con Giulia como nueva monarca, la división femenil suma una campeona con proyección internacional, mientras Chelsea Green podría exigir una revancha inmediata tras perder el título con interferencias alrededor del ring.