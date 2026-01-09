Giulia se mantiene campeona de Estados Unidos tras vencer a Alexa Bliss

La división femenil tuvo un combate titular en el evento de SmackDown en Alemania y aunque parecía que podría haber un cambio de manos, el resultado fue a favor de la monarca.

Desde el inicio quedó claro que no sería un duelo limpio. La tensión, las provocaciones y la presencia de terceras personas condicionaron el desarrollo del encuentro

Giulia, acompañada por Kiana James, comenzó burlándose de Alexa Bliss antes de imponer su fortaleza con un snap suplex y castigos en el esquinero. Bliss reaccionó con agilidad, sacando a la campeona del ring y castigándola con un apron cannonball, posando incluso con el campeonato para provocar.

WWE SmackDown 9 de enero 2025.

El combate cambió cuando Kiana intervino por primera vez, haciendo caer a Alexa mientras el árbitro revisaba a Giulia. A partir de ahí, la campeona castigó sin piedad a Bliss, atrapándola entre las cuerdas y conectando unas patadas a la espalda y un powerslam que no fueron suficientes para definir.

Momentos claves

Cuando Alexa Bliss se disponía a ejecutar el Twisted Bliss, Kiana James distrajo al árbitro y Lash Legend empujó a la retadora desde las alturas. Giulia aprovechó el momento exacto para aplicar el Northern Lights Bomb y asegurar la cuenta de tres, reteniendo el campeonato.

¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Lash Legend y Nia Jax atacaron a Alexa Bliss, dejando claro que el panorama en la división femenil se complica aún más.

Con Giulia todavía como campeona y tras vencer a Alexa, las retadoras ahora estarán atentas para buscar una oportunidad.

