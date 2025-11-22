Gin El Libertario hizo historia en la lucha libre española

Antes de enfrentarse a Gin El Libertario, Sito Sánchez expuso que el integrante de Resistencia Kondal se autoproclamaba mejor luchador de España sin haber hecho todavía un periplo por Japón (como el propio Sánchez) o haber firmado con alguna gran empresa como WWE (en referencia a Zozaya). Y que por lo mismo, no estaba justificado concederle una oportunidad al Campeonato Absoluto de Tyris Wrestling, luego de que Gin le lanzara el guante en Ver Para Creer.

Finalmente, Sánchez aceptó, con una condición: Gin también debía poner sobre la mesa el Campeonato Absoluto de Triple W. Y sin todo ese bagaje comentado por Sánchez, El Libertario acabó protagonizando un hito este pasado día 16 en Haciendo Lo Nuestro, al alzarse primer doble campeón absoluto en la historia de España. Ningún otro gladiador había portado antes al mismo tiempo dos máximos cetros de la escena.

Y tal vez con el devenir de los tiempos no se recuerde el cómo, sino sólo el qué. Sin embargo, la victoria de Gin digamos que no fue muy absoluta precisamente. Sobre los 22 minutos de contienda, Sánchez parecía a las puertas de consumar el pin sobre Gin tras una Plancha desde la tercera cuerda, pero de pronto dos encapuchados irrumpieron en escena y atacaron al integrante de Barcelona Blacklist.

Confirmándose como socios de Gin, agarraron a Sánchez para que el rudo lo planchara, pero la cuenta sólo llegó a dos. Frustrado, Gin defenestró al réferi, y a continuación Sánchez se zafó de los encapuchados para recuperar el control de la lucha y después de otra Plancha, cubrió a su rival… pero este puso su pie derecho en la primera cuerda antes de que la cuenta llegara a tres. Gin se las ingeniaría entonces para, con el segundo árbitro caído por un golpetazo fortuito, patear en sus partes pudendas a Sánchez, y ya ante la presencia de un tercer colegiado, ponerlo a dormir con un Mataleón.

Acompañado de sus misteriosos colegas, Gin celebró tamaña hazaña entre abucheos del respetable presente en la Sala Zulú Klub de Aldaia (Valencia, España), que seguro no olvidará el cómo.

► Resultados Haciendo Lo Nuestro

He aquí los resultados completos de Haciendo Lo Nuestro, el evento más reciente producido por Tyris Wrestling.

Herio derrotó a Iker Navarro.

Los Incancelables (Javi Hunter y Mars) derrotaron a Caldera y Bushido.

Zarcos derrotó a Noah Santillana.

CAMPEONATO CONDAL DE RESIST PRO WRESTLING: César Bravo (c) derrotó a Guillermo para retener el título.

CAMPEONATO MEDITERRÁNEO DE TYRIS WRESTLING: Francisco (c) derrotó a Jon Valow para retener el título.

CAMPEONATO POR EQUIPOS DE TYRIS: Los Chestertives (Chester, Ethan Watson y Chester Ciego) (c) derrotaron a El Sindicato De La Lucha (IssI, Rente e Ivanski) para retener el título.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W Y CAMPEONATO ABSOLUTO DE TYRIS WRESTLING: Gin El Libertario (c) derrotó a Sito Sánchez (c) para ganar ambos títulos.

