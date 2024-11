Gillian Robertson no está impresionada por su victoria en UFC Vegas 100

Gillian Robertson esperaba más de sí misma contra Luana Pinheiro en UFC Fight Night 247. Robertson (15-8 MMA, 12-6 UFC) extendió su racha ganadora a tres peleas y ganó por cuarta vez en cinco apariciones desde que descendió al peso paja gracias a un triunfo por decisión unánime sobre Pinheiro (11-4 MMA, 3-3 UFC) el sábado en el UFC Apex.

Dado que tiene la segunda mayor cantidad de finalizaciones de cualquier mujer en la historia de la UFC, Robertson se impone estándares altos cada vez que sube al octágono. Cada vez que va a ver a los jueces es una decepción, por lo que le cuesta sentirse muy bien con su resultado contra Pinheiro.

“No fue mi mejor actuación. No siento que haya sido mi mejor actuación, así que supongo que no estoy en la cima del mundo por esta victoria. Pero se siente bien obtener otra victoria. Es la primera vez en la UFC que obtengo tres victorias seguidas, así que supongo que estoy feliz por eso”.

Robertson admite que hubo momentos a lo largo de los 15 minutos de combate en los que podría haber hecho más para lograr su objetivo de noquear en la pelea. No sucedió, pero también le tomó unos minutos saber en qué áreas tenía la oportunidad de presionar más para lograr una sumisión o un nocaut técnico.

“Sólo me hubiera gustado haberme mantenido más cerca de ella, de su cara. No creo que haya estado lo suficientemente activa en el segundo round, ni siquiera en el primero. Creo que jugué un poco demasiado a lo seguro, creo. Me mantuve demasiado tiempo y podría haberme abierto un poco más”.

Aunque Robertson no logró cumplir con sus altas expectativas, finalmente salió con la mano en alto y sigue cosechando éxitos desde que bajó a 115 libras. A sus 29 años, Robertson ya ha competido 18 veces bajo la bandera de la UFC y ha demostrado evolución y crecimiento a lo largo de todo el camino.

Ganar un campeonato de la UFC es el principal objetivo de Robertson en su carrera, y dijo que continuará adoptando un enfoque lento y constante hasta lograrlo.

“En este momento, estoy en una especie de rutina de seis meses, y siento que eso es perfecto para mí, honestamente, solo con los cortes de peso y todo eso. Siento que seis meses entre peleas es ideal. (Pelearé) con cualquiera que esté por encima de mí. Tal vez no un puesto por encima de mí; eso es lo que dije la última vez, pensé: ‘Cualquiera que esté por encima de mí’. Luego me dieron a la persona que está un puesto por encima de mí. Entonces, tal vez si podemos subir dos o tres puestos, sería bueno”.