Gillberg se retira de la lucha libre: Así fue su último combate

A sus 60 años, el recordado y querido perdedor e impulsador de talentos, Gillberg, ha tomado la decisión de retirarse de la lucha libre profesional.

Su última lucha fue ante un hombre que tomó un personaje similar a él por una pizca de suerte, James Ellsworth, en lo que fue un emotivo último encuentro para Duane Gill.

Su última lucha se dio el 28 de febrero, pero hasta recientemente se conoció el vídeo completo de la lucha oficial. Gill ya trabajaba para WWE, pero se hizo famoso cuando decidieron manejarlo como parodia de Goldberg (la principal figura de la competencia). Su carrera llegó a su fin en un evento de la empresa Adrenaline Championship Wrestling.

Así reaccionaron los involucrados en el último combate de Gillberg:

Thank you my brother could have not picked a better person you da man thanks again

— The Real Gillberg (@Duanegill3) March 1, 2020