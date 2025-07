Gilbert Burns y un consejo para Charles Oliveira

Gilbert Burns cree que la carrera por el título de la UFC de Charles Oliveira ha terminado.

Oliveira (35-11 MMA, 23-11 UFC) fue noqueado por Ilia Topuria en su pelea por el título vacante de peso ligero en la UFC 317 hace menos de dos semanas. El ex campeón ha fracasado por segunda vez en su intento por recuperar el cinturón.

Burns quiere ver a Oliveira en la pelea por el título BMF. Max Holloway (26-8 MMA, 22-8 UFC) defiende su título BMF contra Dustin Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC) en el evento principal del UFC 318 el 19 de julio en el Smoothie King Center de Nueva Orleans (ESPN+ pago por evento, ESPN, ESPN+), en lo que será la última pelea de Poirier.

«Charles, creo que tiene que tomarse seis meses de descanso», dijo Burns en su podcast «Show Me the Money». «Al mil por ciento, llama a Sean Shelby y dile que le he dicho que tiene que pelear contra Max Holloway. Después de la pelea de Max Holloway con Dustin, Dustin estará fuera, Dustin se retirará. Max, descansa un poco porque el mes que viene, este tipo va a pelear en diciembre, enero. Que sea BMF para Charles».

Pero, ¿y si Holloway pierde su título BMF ante el retirado Poirier?

«No importa», dijo Burns. «Creo que Charles (ganará a Holloway). Me gusta esta pelea, dos leyendas. No creo que vayan a volver a luchar por el título, pero que sea por el BMF, es una buena pelea».

Oliveira y Holloway ya pelearon una vez en el evento principal de UFC Fight Night en agosto de 2015. Holloway ganó la pelea por nocaut técnico debido a una lesión después de que Oliveira sufriera una lesión a menos de dos minutos de comenzar la pelea.