El contendiente del peso welter de UFC, Gilbert Burns, no cree que Khabib Nurmagomedov haya manejado las cosas a la perfección en la esquina de su primo, Umar, a principios de este mes.

El hasta entonces invicto peso gallo retó al título de Merab Dvalishvili en el evento coestelar del UFC 311, celebrado en el Intuit Dome de Inglewood, California.

Tras un buen comienzo, Nurmagomedov fue incapaz de mantener su ímpetu en los últimos asaltos, en los que el reconocido ritmo y cardio del campeón georgiano volvieron a marcar la diferencia y le dieron la victoria por decisión.

Durante un episodio de su podcast Show Me The Money y el de Renato Moicano, Burns ofreció su valoración del combate y esbozó los errores que pudo cometer el equipo del aspirante. Aunque señaló su inmenso respeto por Khabib, «Durinho» vio algunos agujeros en el juego de entrenamiento del ex campeón de peso ligero de UFC.

«Tengo mucho respeto por los chicos de Daguestán y Khabib, pero solo tengo que decir esto – Khabib Nurmagomedov como entrenador principal, la gente va a odiar esto, todavía tiene que mejorar mucho», dijo Burns. «Cuando Umar comenzó a cansarse, llegó a la esquina con esos ojos de interrogación, como, él no sabía qué hacer. Y cuando miré a Khabib y su esquina, tenían los mismos ojos – como, ‘Oh Dios mío’.

«Tipos como ‘Parrumpa’ y Henry (Hooft), te calman y te dicen exactamente qué hacer – ‘Has perdido ese asalto, ahora haz esto y esto’. Han estado en tantos rincones que no se pueden ni contar», continúa Burns. «Tengo mucho respeto por él (Khabib), pero el entrenamiento lleva tiempo y repetición».

Sin embargo, parece que Khabib no se quedará tanto tiempo como los entrenadores nombrados por Burns, ya que ha esbozado sus planes de colgar los guantes de entrenador cuando su actual cosecha de peleadores abandone el deporte.

Por ahora, sin embargo, el daguestaní sigue centrado en el desarrollo de su equipo. Recientemente estuvo en Dubai para asistir a un exitoso evento principal de la PFL para otro de sus primos, el campeón de peso ligero de Bellator Usman Nurmagomedov.