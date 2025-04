Se esperaba que el combate entre Gilbert Burns (22-8) y Michael Morales (17-0) fuera uno de los grandes protagonistas del regreso de la promoción a Montreal, por primera vez en una década, el próximo 10 de mayo de 2025.

Sin embargo, durante la retransmisión del sábado del UFC 314, los responsables de la promoción confirmaron un rumor que circulaba ampliamente, según el cual su Fight Night del 17 de mayo albergaría la pelea, ahora a cinco asaltos.

Suena el trombón triste. Lo sentimos, Montreal. Una importante pelea de peso welter programada para UFC 315 en la ciudad canadiense se ha retrasado una semana, para encabezar una tarjeta en el UFC Apex.

Fuentes previas habían confirmado a varios medios de comunicación que la promoción había estado buscando un evento principal adecuado para el show de Apex. Una serie de peleas de alto perfil que podrían haber sido adecuadas, incluyendo Curtis Blaydes vs. Rizvan Kuniev y Johnny Walker vs. Azamat Murzakanov, se habían desplazado de la tarjeta.

El choque del peso welter enfrenta a dos peleadores con trayectorias muy diferentes. Burns, que luchó una vez contra Kamaru Usman por el oro, ha perdido tres peleas consecutivas, aunque contra los mejores nombres de la división: Jack Della Maddalena, Sean Brady y el actual campeón, Belal Muhammad.

Morales nunca ha sido derrotado como profesional, y ha ganado sus cinco primeras peleas bajo el estandarte de la UFC, la última de las cuales acabó con Neil Magny. Tendrá la ventaja de la edad (25 años frente a los 38 de Burns), y Burns la obvia ventaja de la experiencia de alto nivel. Burns ocupa el puesto 8 y Morales el 12 en la clasificación oficial de la UFC.

UFC Vegas 106 cuenta actualmente con la siguiente alineación:

Gilbert Burns vs. Michael Morales

Paul Craig vs. Rodolfo Bellato

Park Hyun-sung vs. Carlos Hernandez

Luana Santos vs. Tainara Lisboa

Tecia Pennington vs. Luana Pinheiro

Nursulton Ruziboev vs. Dustin Stoltzfus

Gabriel Green vs. Matheus Camilo

Elise Reed vs. Denise Gomes