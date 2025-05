Gilbert Burns: “Tuve que cambiar mucho después de dos derrotas seguidas”

Gilbert Burns encabezará la cartelera de UFC Fight Night este fin de semana, marcando un momento importante en su carrera tras sufrir derrotas consecutivas. El peso wélter brasileño, conocido por su estilo agresivo y su habilidad en el grappling, ha sido un pilar de la UFC desde su debut en 2014.

El brasileño Gilbert Burns se ha enfrentado a algunos de los mejores peleadores de la división, incluidos Kamaru Usman y Jorge Masvidal, y se ha mantenido constantemente en la conversación por el título.

Hay mucho en juego para Gilbert Burns al entrar al evento principal de UFC Fight Night contra el prospecto invicto Michael Morales. Burns, actualmente en el puesto número 8 de la división de peso wélter, busca romper una racha de tres derrotas y demostrar que aún pertenece a la élite tras recientes reveses contra contendientes de primer nivel. Una victoria no solo preservaría su lugar entre los 10 mejores, sino que también reafirmaría su relevancia en una división que ha visto un auge de nuevos talentos.

Para Morales, número 12 del ranking, esta pelea representa una gran oportunidad para ascender a la cima de la división al derrotar a un veterano ex aspirante al título. El resultado definirá el futuro inmediato de ambos peleadores: Burns lucha por mantener su estatus, mientras que Morales busca consolidarse como un contendiente legítimo en las 170 libras.

Antes de su combate estelar, Burns se dirigió a los medios en la conferencia de prensa previa al combate. Habló con franqueza sobre los desafíos que ha enfrentado tras sus recientes reveses. Burns admitió que sus actuaciones no cumplieron con sus expectativas, citando problemas con los cortes de peso y la recuperación como factores que afectaron su última pelea. Enfatizó que ahora se centra en ofrecer el rendimiento que sabe que es capaz de ofrecer, en lugar de preocuparse por su oponente. Gilbert Burns explicó :

Me estoy presionando solo por mi rendimiento. Quiero rendir. No creo que la última vez haya rendido como quisiera. Tuve algunos problemillas, sin excusas, con mi peso, mi recuperación… Quiero estar aquí, pero no se trata de mi oponente, se trata de mi rendimiento. Quiero ir allí y poner todo el esfuerzo que he estado entrenando, y estoy emocionado de estar aquí, de volver, de presentarme, de dar un gran espectáculo.