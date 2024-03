Gilbert Burns: «Sé que puedo vencer a muchos muchachos»

Gilbert Burns todavía cree que tiene lo necesario para convertirse en campeón de peso welter de UFC. Burns (22-7 MMA, 15-7 UFC) estuvo a poco más de un minuto de vencer a Jack Della Maddalena (18-2 MMA, 7-0 UFC) en UFC 299 antes de que un costoso error lo llevara a ser noqueado en la Ronda 3. . Dos de los tres jueces lo tenían arriba 20-18 de cara al tercero.

El ex retador al título ahora ha perdido dos partidos seguidos, pero no permitirá que esos reveses lo disuadan de sus esperanzas de título.

«Tengo 37 años, no me estoy haciendo más joven, pero creo que tengo todo lo que necesito para convertirme en campeón. En cuanto al juego de pies, la defensa, el aspecto técnico, los combos. Estuve lanzando muchos tiros individuales, pero sigo ahí.

“Todavía estoy vivo en la división. Sé que puedo vencer a tantos muchachos. El sueño sigue vivo. Todavía quiero convertirme en campeón. No es sólo un sueño, es mi objetivo. ¿Adivina qué? Voy a trabajar muy duro para eso. Seguramente un poco de limpieza, pequeñas cosas que necesito hacer técnica, mental y físicamente. Siempre necesitamos mejorar”.

Al descubrir que Della Maddalena se rompió el brazo en el rounda 1, el respeto de Burns por él creció aún más.

«Se rompió el brazo tal vez por la primera o segunda patada que le lancé, y el tipo no lo demostró. Hombre, mucho respeto. Ahora ya soy un mayor admirador de Jack. Ya me gustó el tipo, me gustó su estilo, me gusta que vaya hacia adelante, trató de terminar la pelea. Después de esa actuación, soy más que un fan. Creo que se lo merece. Hombre, no hay excusas en absoluto”.