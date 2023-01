Gilbert Burns: "Mi objetivo es convertirme en campeón"

The Lord of Darkness

Gilbert Burns está ansioso por terminar contra Neil Magny. Burns (20-5 MMA, 13-5 UFC) se enfrenta a Magny (27-9 MMA, 20-8 UFC) en UFC 283 el 21 de enero en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro.

Burns está saliendo de una gran batalla contra Khamzat Chimaev en abril pasado, cuando llevó a la estrella invicta al límite, pero finalmente se quedó corto en las tarjetas de puntuación de los jueces. Buscando impulsar otra carrera por el título, «Durinho» sabe que necesita un final llamativo de Magny, y eso es exactamente lo que está buscando.

“Estoy en un punto en este momento en el que una victoria no es suficiente. Necesito llegar a un final y para tener ese tipo de final, el campo de entrenamiento es diferente. Estoy poniendo mucho trabajo para asegurarme de que el 21 de enero llegue listo para acabar con este tipo. No solo una victoria, no una decisión de mierda, no veamos lo que van a ver los jueces. No, a la mierda eso. No más. Nunca me gustó, pero después de la última ahora más. No quiero depender de los jueces. Han estado fastidiando a muchos muchachos, así que tengo 15 minutos para terminar con este muchacho y no dejar que los jueces tomen una decisión por mí”.

“Lo estoy tomando muy en serio. Especialmente, como dije, quiero terminar en Brasil. No quiero simplemente una decisión, derribar al tipo y sujetarlo o lo que sea. No, quiero un acabado. Así que estoy trabajando duro para esta pelea, y respeto mucho a ese tipo, pero veo que puedo acabar con él, y eso es exactamente para lo que estoy trabajando”.

Burns se quedó corto en su búsqueda del título en febrero de 2021 en lo que fue una pelea llena de acción contra el entonces campeón de peso welter Kamaru Usman. Sabe que todavía tiene trabajo por hacer antes de tener otra oportunidad de ganar el oro, y está más que dispuesto a ganárselo.

“Mi objetivo es convertirme en campeón. Lo quiero más que nunca ahora, porque sé que mi tiempo se está acabando. Tengo 36 años. No tengo 10 años más. Así que quiero obtener un par de finales y obtener otra oportunidad por el título y ganar el título”.