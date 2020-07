Gilbert Burns da positivo a COVID-19 queda fuera de UFC 251

Se esperaba que el contendiente emergente Gilbert Burns desafiara a Kamaru Usman por el título de peso welter de la promoción en el evento principal de UFC 251.

Desafortunadamente para los fanáticos de las peleas, Burns (19-3 MMA) se vio obligado a abandonar la muy esperada pelea después de contraer el Coronavirus .

'Durinho' estaba manejando una gran cantidad de impulso antes del evento principal UFC 251 ahora cancelado el próximo fin de semana. El brasileño se encuentra actualmente en una racha de seis victorias consecutivas, que incluye cuatro victorias consecutivas dentro de la división de peso welter de la promoción.

En su esfuerzo más reciente, Gilbert Burns obtuvo una victoria por decisión desigual sobre el ex rey del peso welter Tyron Woodley.

Esta noche, Burns se dirigió a Twitter, donde emitió la siguiente declaración con respecto a su eliminación del evento principal del próximo fin de semana UFC 251 con Kamaru Usman.

💔 devastating news, not feeling well but I’m going to win this battle! Stay safe out there! Much love 🙏🏾

— GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) July 4, 2020