Gilbert Burns considera irrespetuosas las críticas a Sean Strickland

Agregue a Gilbert Burns a la lista de luchadores que defienden la actuación de Sean Strickland en UFC 312.

Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) fue criticado por su derrota por decisión unánime ante el campeón de peso mediano Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) en la pelea principal del sábado pasado en el Qudos Bank Arena en Sydney. Strickland se rompió la nariz en el cuarto asalto, pero muchos pensaron que no demostró sentido de urgencia durante toda la pelea.

A Burns le gustaría recordarles a todos las notables victorias pasadas del ex campeón de peso mediano de UFC Strickland.

“Tal vez no se sentía bien, lo que sea. Nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero decir, ‘Oh, habla mucho, no lo respalda’, no me gusta eso. Creo que el chico lo respalda muchas veces. Lo respaldó contra Imavov, lo respaldó contra mi chico Brendan Allen, lo respaldó contra tantos chicos, ¿verdad? Paulo Costa, (Israel) Adesanya, hermano, venció a muchos de los mejores muchachos, y la gente dice, ‘Oh, solo habla, no hace mucho’.

“Creo que eso es una falta de respeto. La gente tiene muy mala memoria. Es la época de los reels, ¿sabes? Es la época de TikTok, donde deslizas el dedo, ves algo bueno, deslizas el dedo otra vez y desaparece. Pero no hace mucho tiempo, el tipo era el campeón, peleaba con todos. Venció a tantos tipos buenos, y ahora la gente dice: ‘Oh, habla mucho, está loco’, pero a mí me gusta. Y el tipo lo respalda, o al menos lo intenta«.