Gilbert Burns apunta a Muhammad y Chimaev

Gilbert Burns ha trazado su camino hacia otra oportunidad por el título, y comienza con UFC 283. Burns (20-5 MMA, 13-5 UFC) se enfrenta a Neil Magny (27-9 MMA, 20-8 UFC) el 21 de enero en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro. La tarjeta principal se transmite en pay-per-view después de las preliminares en ABC y ESPN+.

Burns esperaba pelear contra Jorge Masvidal, pero el enfrentamiento nunca se materializó. En cambio, atrajo a Magny y espera que un final llamativo pueda impulsar una carrera por el título. Después de Magny, Burns tiene dos nombres en mente para ayudarlo a llegar allí.

“Permítanme volver a la columna de victorias. Consigue un acabado de Neil Magny y vamos a hablar de ello. Sí, creo que ya era hora. Se trata de estos tipos diciendo que sí. Se trata de la oportunidad, ¿y adivina qué? Estaré listo.”

“Creo que la revancha con Khamzat va a suceder. Creo que la pelea con Belal Muhammad va a suceder. Colby es el único que tal vez, no sé qué está haciendo Colby. Y Masvidal, realmente no estoy persiguiendo esa pelea. Era solo una oportunidad para una gran pelea, pero no la estoy persiguiendo. Sí, creo que esos son los próximos oponentes: Belal Muhammad, Khamzat y luego una oportunidad por el título. Eso es lo que veo.

En lo que fue una de las mejores peleas del año de 2022, Khamzat Chimaev superó a Burns en una guerra total en UFC 273. Retrasó brevemente al ex retador al título de su objetivo de otra oportunidad por el oro, pero “Durinho” es dispuesto a esforzarse para recuperarse.

“En 2023 visualizo tres peleas, tres finalizaciones, y no pedir, no rogar, sino ganarme otra oportunidad por el título. Eso es lo que veo. No importa quién. De la forma en que lo veo, yo contra tres muchachos, finales espectaculares, ganando otra oportunidad por el título. Un año ocupado”.