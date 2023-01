Gigi Rey relata su experiencia trabajando para AEW

Gigi Rey está intentando hacerse un hueco en la lucha libre profesional tras debutar en 2020. Es una alumna de Booker T en Reality of Wrestling. Hasta ahora ha tenido 34 combates, la mayoría en diferentes compañías independientes. Pero tres de ellos fueron en All Elite Wrestling. En el Dark: Elevation del 15 de diciembre de 2021 unió fuerzas a Jessica James y Lady Bird Monroe en una lucha de tercias que perdieron con Emi Sakura, Nyla Rose y The Bunny. En el Dark del 15 de abril de 2022 perdió un mano a mano con Toni Storm. Y en el Dark: Elevation del 19 de diciembre de 2022 se juntó nuevamente a Monroe para perder otra vez con Sakura y Bunny. Hablando recientemente con Love Wrestling, la luchadora relataba su experiencia.

Storm Zero scores the win for #ToniStorm in her debut match at #AEWDark against @gigiwrestling! Don't miss out on tonight's action: ▶️ https://t.co/zMInN10zkY pic.twitter.com/SyCdITdbcx

— All Elite Wrestling (@AEW) April 19, 2022