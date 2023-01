Gigi Dolin y Jacy Jayne serán las retadoras al Campeonato NXT

La lucha campal para conseguir a la nueva retadora por el Campeonato Femenil de NXT puso en el ring a 20 luchadoras dispuestas a todo.

Fue así que Gigi Dolin, Jacy Jayne, Ivy Nile, Tatum Paxley, Jakara Jackson, Dani Palmer, Valentina Feroz, Cora Jade, Zoey Stark, Kiana James, Elektra López, Lash Legend, Amari Miller, Sol Ruca, Wendy Choo, Indi Hartwell, Fallon Henley, Nikkita Lyons, Lyra Valkyria y Thea Hail se enfrascaron en una auténtica guerra.

La primera en irse fue Cora Jade, quien fue sorprendida, pues parecía una de las favoritas para enfrentar a Roxanne Pérez. Poco a poco comenzaron a salir volando las combatientes.

El número de rivales fue disminuyendo y las opciones empezaron a reducirse. Sol Ruca quedó fuera, para que quedaran solo cuatro en el ring, destacando que Toxic Attraction quedaron en el ring enfrentando a Lyra Valkyria y Fyre a quienes eliminaron.

Las dos compañeras quedaron solas en el ring y Jacy Jyane dijo que se iba a ir, pero Gigi se lo impidió; sin embargo, Jyane le soltó un golpe, haciendo que el combate continuara. Ambas quedaron en lo alto de un esquinero y cayeron al mismo tiempo.

Los oficiales no se ponían de acuerdo, pues no sabían quién había ganado, hasta que al final se decretó que las dos luchadoras cayeron al mismo tiempo y decretaron un empate.

De esta forma, en Vengace Day el 4 de febrero, Gigi Dolin y Jacy Jayne serán parte de una lucha de tres esquinas ante Roxanne Pérez por el Campeonato Femenil NXT.

After a controversial ending, @jacyjaynewwe AND @gigidolin_wwe are your Battle Royal winners…

…it will be a Triple Threat Match for the #WWENXT Women's Title at NXT #VengeanceDay!#NewYearsEvil pic.twitter.com/kVhZB6b58f

— WWE (@WWE) January 11, 2023