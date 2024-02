Giant Baba recordado en su 25 aniversario luctuoso

El 31 de enero de 1999 a las 16:04 p. m. (hora de Japón), falleció Giant Baba por una insuficiencia hepática debida a un cáncer de colon ascendente en el Hospital Universitario Médico de Tokio, donde había estado hospitalizado.

► Un cuarto de siglo sin Giant Baba

El hecho se mantuvo inicialmente en secreto a petición de la esposa de Baba, Motoko, pero al día siguiente se celebró una conferencia de prensa de emergencia y se hizo público, provocando conmoción en todo Japón.

Han transcurrido 25 años del lamentable suceso y el legendario gladiador fue recordado por los aficionados, la empresa que fundó y varios de los luchadores que fueron formados por él.

Giant Baba comenzó su carrera profesional dentro de la lucha libre en la década de 1960 y rápidamente se hizo famoso en Japón, convirtiéndose en una de las principales estrellas de su época.

En su momento, conquistó numerosos campeonatos, incluido el campeonato más importante a nivel global, el Campeonato Mundial de Peso Completo de la NWA, y fue ampliamente considerado como uno de los mejores luchadores de su tiempo.

Además de sus logros en el ring, Baba también fue promotor y jugó un papel clave en el establecimiento de All Japan Pro Wrestling como una de las principales organizaciones de lucha libre en Japón.

La influencia de Giant Baba en la lucha libre profesional japonesa y su cultura es inconmensurable, y muchos luchadores aún hablan ampliamente de él como una leyenda en la industria.

Para honrar a Giant Baba en su 25 aniversario luctuoso, se organizaron una serie de pláticas donde estrellas como Stan Hansen, Toshiaki Kawada, Mitsuo Momota, Masanobu Fuchi y Tatsumi Fujinami recordaron sus vivencias al lado de Baba. También se puso a la venta el libro «Giant Baba: The Legend of the 16-Bun Kick».

En redes sociales hubo varias manifestaciones a manera de homenaje. Una de ellas fue la de su discípulo Atsushi Onita, quien recordó cuando lo conoció.

#馬場さんの命日

思い出す蔵前国技館での初対面

やっぱりデカい人だと思った

15歳の俺を一目見て

馬場さんは言った

『昭雄!合宿所に入れてやれ』

寮長であり先輩の佐藤昭雄さんである

俺の入門は即決で決まったのだ

あれから長い年月が流れたが

いまでもジャイアント馬場さんを思い出す pic.twitter.com/cqOrAAc62M — 大仁田厚 Atsushi Onita (@onitafire123) January 30, 2024

Recuerdo la primera vez que nos vimos en Kuramae Kokugikan. Tenía 15 años y pensé que era una gran persona. Él me vio y dijo: «¡Akio! Ponlo en un dormitorio». Akio Sato, era el mayor de los estudiantes y encargado de los dormitorios del Dojo. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía recuerdo a Giant Baba.

Otra de la leyendas que también se manifestó fue Kenta Kobashi:

El 31 de enero de 1999, recibí una llamada telefónica de la empresa, y el Sr. Misawa, el Sr. Kawada, el Sr. Tagami y yo nos reunimos en la oficina y tras conocer la muerte del Sr. Baba, todos fuimos a su casa. Ya había muchos periodistas en su apartamento de Ebisu. Entramos y nos dirigimos a su habitación y vimos su cuerpo… Recordé entonces cuando fui por primera vez al gimnasio de la ciudad de Otsu en la prefectura de Shiga para hacer el examen introductorio y fui entrevistado por el Sr. Baba, y también cuando (en la época en que debuté) me dieron el cinturón de la PWF. Entonces los ojos se me llenaron de lágrimas al recordar todos las vivencias que tuve con Baba desde que me convertí en luchador profesional. Gracias.

Nippon TV, a través de su Departamento de Archivo de Transmisiones, subió a su cuenta de X, muchos videos especiales de Giant Baba, como la mejor lucha de 1982: Giant Baba vs Stan Hansen por el Campeonato de Peso Completo PWF ó justo el 31 de enero, por el Aniversario Luctuoso, la lucha de Giant Baba vs Bruiser Brody por ese mismo título pero celebrada en 1983.