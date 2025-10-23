Gia Miller: «El cruce WWE-TNA es bueno para todos»

La popular entrevistadora, comentarista y mánager de TNA Gia Miller debutó como luchadora en Bound for Glory 2025, donde cayó derrotada a manos de Tessa Blanchard; fue su primera vez en un cuadrilátero de la Total Non-Stop Action pero en realidad ya había tenido combates en Impact Wrestling bajo el nombre de Rusty Iron y en la totalidad de su carrera ha luchado 23 veces. Habla de ello y más en una nueva entrevista.

► En palabras de Gia Miller

Su debut oficial como luchadora de TNA en Bound for Glory

«Fue una experiencia realmente increíble hacer mi debut como luchadora de TNA, y hacerlo en un escenario como Bound for Glory. Fue un evento histórico, con récord de público. La energía esa noche fue absolutamente eléctrica. Desafortunadamente, tuvo que ser contra Tessa Blanchard —ya todos saben lo que pienso de ella—, pero eso no era lo importante. Lo importante fue el increíble momento que significó Bound for Glory. Todavía me está cayendo la ficha, sabes… aún lo estoy asimilando».

Sobre su trayectoria y el orgullo de ser “una todo terreno”

«Es muy, muy genial poder decir que ahora soy una luchadora de TNA. Me enorgullezco de ser alguien que, sin importar el obstáculo o la tarea que me den, siempre voy a dar lo mejor de mí, incluso si es la primera vez que lo hago. Creo que oficialmente he hecho todos los trabajos posibles dentro del wrestling en algún momento u otro. Lo único que me falta hacer más seguido es arbitrar combates. Mi mamá siempre me llamó “la Jill de todos los oficios”, y siento que ahora realmente estoy demostrando de lo que soy capaz«.

Rivalidad con Tessa Blanchard

«Las cosas están muy lejos de haber terminado entre Tessa y yo. Desde el principio dejé muy claro que ganar o perder no era lo que realmente me importaba. No me interesaba un récord ni avanzar en nada. Lo único que me importaba era darle a Tessa lo que se merecía. Tuve un par de oportunidades para hacerlo, pero lamentablemente el combate terminó un poco antes de tiempo. Creo que ella tuvo que recurrir a algunos de los viejos trucos de su padre porque temía que, si la lucha continuaba, yo podría superarla y cumplir con mi palabra: avergonzarla».

Emociones en su debut ante un público récord

«La presión era enorme, especialmente en los días previos. Estaba muy ansiosa. Pero cuando llegó el día, entré al edificio, pasé el día preparándome mentalmente, y cuando finalmente sonó mi música y salí al escenario… me sentí completamente lista. Aunque el lugar estaba lleno, no sentí la presión de que todos me estuvieran juzgando. Sentí que estaban conmigo, que me apoyaban, que estaban de mi lado. Sentí su energía, y fue algo que jamás había experimentado en mi vida».

Su personaje “Mean» Gia Miller

«Fue realmente divertido y muy especial poder mostrar ese otro lado de mí ante el público de TNA. Este personaje que he creado, esta “Mean» Gia Miller, es una versión de mí misma con la que me siento más auténtica. Sé que puede sorprender a muchos, porque todos conocen a la Gia alegre y sonriente, pero hay otra parte de mí. Todos usamos distintas máscaras según la ocasión o el rol, y esta es una parte de mí que siempre existió. Durante mucho tiempo no sabía cómo canalizarla ni cómo presentarla. Pero en el último año, en Pro Wrestling Revolver, tuve la oportunidad de liberar ese “demonio interior” de una forma positiva, creando una historia y un cambio personal que necesitaba. Fue genial poder traer esa energía al mundo de TNA, porque era el tipo de cambio que necesitaba para enfrentar el obstáculo que representaba Tessa Blanchard».

Posibles rivales en la división Knockouts

«Si tengo que elegir una rival en este momento, diría que quiero enfrentarme a Alicia Edwards. La llamo una leyenda del hardcore. Esa escena en la que atravesó las tachuelas y siguió peleando fue brutal. Tiene muchísimo mérito y respeto. Creo que ella y yo podríamos tener una lucha increíble».

Opinión sobre la alianza entre TNA y NXT (WWE)

«La relación entre TNA y NXT ha ido increíblemente bien. Creo que ha sido muy beneficiosa para todos los involucrados, especialmente para las divisiones femeninas. Son dos de las mejores divisiones del mundo, y eso se nota en los combates que ya hemos visto y los que aún están por venir. Todos se están llevando bien, hay una buena química, aunque naturalmente hay un poco de espíritu territorial —lo cual es normal—, pero es una competencia sana. Me encanta esa energía competitiva».

Sobre quienes critican la alianza

«Lo dije hace más de un año: este tipo de alianzas no suceden a menos que ambas partes se beneficien. Si solo fuera una para ayudar a la otra, sin recibir nada a cambio, no habría acuerdo. Nunca lo percibí como algo unilateral. Para mí, ha sido una asociación real donde ambas partes han visto mejoras y beneficios, y creo que apenas estamos empezando a ver los frutos«.

La fuerza actual de la división Knockouts

«Nuestra división de Knockouts es una de las más fuertes del mundo, masculina o femenina. Siempre ha sido así en TNA. Cuando una gran estrella se va, otra da un paso adelante. Si tuviera que decir quién podría ser la próxima en liderar la división en un año o dos, diría que hay que mantener los ojos sobre Dani Luna. Ha cambiado su mentalidad y su enfoque, y cuando eso pasa, las cosas se ponen peligrosas. Está en un gran momento y creo que veremos una evolución impresionante de ella en los próximos meses».

Su futuro en TNA

«Dentro de 12 meses seguiré bajo contrato con TNA, y estoy feliz por eso. Cuando firmé mi último acuerdo y me ofrecieron tres años más —en un momento en que pocos recibían contratos tan largos—, no lo dudé. Dije: “Estaré aquí hasta que las ruedas se caigan.” Este lugar me crió. Lo digo siempre. No me veo en ningún otro sitio que no sea TNA«.

Equilibrar el trabajo en el ring y las entrevistas

«Ahora mismo estoy enfocada en lo que considero más beneficioso para mí. Nunca perderé de vista mi micrófono, no puedo dejarlo. El año pasado fui clasificada número dos en el mundo entre los entrevistadores de backstage. No puedo dejar que eso se me escape; tengo que llegar al número uno. Pero si cada tanto entro al ring, eso también está bien para mí«.

Sobre un posible regreso de TNA al Reino Unido

«No he escuchado ningún rumor, pero ese es siempre el tema de conversación en el vestuario: ‘¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver al Reino Unido?’. Así que vamos a lanzarlo al universo, porque me encantaría ir. Me encantaría conocer a los fans fieles de TNA en el Reino Unido; son una comunidad increíble, muy solidaria y maravillosa. Sería un sueño que eso ocurriera. Lo manifestaremos al universo'».

