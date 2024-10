Germaine de Randamie anuncia su retiro de las MMA

La ex campeona de peso pluma femenina de UFC, Germaine de Randamie, esperaba dejar los guantes en el octágono, pero se marchará antes de lo planeado.

De Randamie recurrió a Instagram para anunciar su retiro de las MMA. “La Dama de Hierro” explicó que esperaba competir una vez más antes de fines de 2024, pero la UFC no le concedió su deseo después de que todas las carteleras restantes estuvieran llenas.

«Hola, chicos,

Con tantos sentimientos encontrados, les comparto este mensaje.

Definitivamente no lo planeé ni lo imaginé/soñé de esta manera, pero bueno, a veces es lo que es.

Le rogué a la UFC por una pelea más. Pero tenía que ser este año. Me prometí a mí misma que me retiraría de las peleas el 31 de diciembre de 2024.

Desafortunadamente, la UFC me dijo que todas las carteleras están completamente reservados.

Por eso decidí que el momento es ahora. Realmente deseaba poder haber caminado el camino una vez más. Pero supongo que no estaba destinado a ser así. Demasiadas personas a las que agradecer personalmente, así que gracias a todos por ser parte de mi viaje ❤️

Gracias por todos los recuerdos increíbles. Estaré eternamente agradecida por todos ellos.

Como siempre digo, «MUERE CON RECUERDOS, NO CON SUEÑOS».

De Randamie (10-5 MMA, 7-3 UFC) habría recibido la despedida que esperaba cuando fue programada contra Nora Cornolle el pasado septiembre en UFC Fight Night 243 en París, pero se vio obligada a retirarse después de romperse un dedo y fracturarse el pie.

Ag Fight informó que De Randamie tenía previsto enfrentarse a Jacqueline Cavalcanti el 11 de enero en UFC Fight Night 249, pero De Randamie no se refirió a esa pelea.

La pelea más reciente de De Randamie fue una derrota por decisión ante Norma Dumont en UFC Fight Night 240 en abril. La campeona inaugural de peso pluma femenino de UFC tiene victorias notables sobre la actual campeona de peso gallo Julianna Peña y las ex campeonas Raquel Pennington y Holly Holm. Intentó ganar un título en una segunda división en 2019, pero perdió por decisión unánime ante la entonces campeona de peso gallo Amanda Nunes.