Georges St-Pierre y la falta de estrellas en UFC

Georges St-Pierre es uno de los campeones más exitosos y uno de los mayores atractivos en la historia de la UFC, por lo que comprende la importancia del poder de las estrellas.

La UFC está actualmente más exitosa que nunca, con una presencia constante en el mundo del deporte gracias a una programación casi semanal, entradas récord cada vez que la promoción sale de gira y un nuevo acuerdo de retransmisión de gran éxito en el horizonte. Sugerir que la UFC corre algún tipo de peligro desde el punto de vista financiero sería ridículo.

Pero eso no ha impedido que crezca la sensación entre los aficionados de que el producto es deficiente y que hoy en día faltan nombres atractivos en lo más alto del cartel. En el podcast IMPAULSIVE, se le preguntó a «GSP» sobre el problema de las estrellas de la UFC y él estuvo de acuerdo en que hay trabajo por hacer para crear futuras atracciones para los eventos principales.

«Creo que Conor McGregor es una anomalía», dijo St-Pierre. «Ámame, déjame, pero no me ignores. Hizo algo increíble. Es difícil intentar recrear eso, pero seguro que en algún momento sucederá. Los récords están hechos para romperse. Pero ahora mismo, como nadie puede hacer lo que ha hecho Conor, no creo que sea porque no tengan estrellas. Tienen estrellas. Tenían a Sean O’Malley, pero ahora Sean O’Malley ha perdido. Tenían a Israel Adesanya, que ha perdido varias veces, lo cual es una pena para la UFC porque era un gran nombre. [Alex] Pereira, lo mismo, acaba de perder».

St-Pierre enumeró cuatro de las mayores estrellas de la UFC, con McGregor a la cabeza. El antiguo campeón de dos divisiones ha protagonizado algunos de los eventos de deportes de combate más lucrativos de todos los tiempos, pero recientemente ha perdido relevancia al no competir desde 2021 y a que numerosos problemas legales han empañado su reputación.

Sean O’Malley, Israel Adesanya y Alex Pereira son todos ex campeones mundiales que se abrieron paso en la corriente principal, pero las derrotas en las peleas por el título han planteado la pregunta de cuánto tiempo más podrá la UFC confiar en ellos para atraer la atención del público.

Para St-Pierre, esas derrotas son solo la consecuencia del acto de equilibrismo que siempre ha formado parte de las MMA. Cualquiera puede perder en una noche cualquiera —St-Pierre lo sabe bien, ya que en su día sufrió una increíble derrota por KO a manos de Matt Serra— y, aunque eso es lo que hace que las MMA sean tan atractivas, también puede llevar a que los grandes nombres caigan rápidamente en el ranking.

Sin embargo, St-Pierre no quiere que eso cambie y espera que la UFC pueda volver a organizar las peleas más importantes después de no haber podido ofrecer combates muy esperados como Jon Jones contra Tom Aspinall e Islam Makhachev contra Ilia Topuria.

«Como hombre de negocios, creo que el objetivo de la UFC es ganar dinero», dijo St-Pierre. «En primer lugar, no es bueno para ellos porque si una de sus superestrellas pierde, no es bueno. Pero, por otro lado, no creo que necesariamente intenten dar… Quiero decir, a veces pueden hacerlo, dar un buen compañero de baile a ciertos tipos para promocionarlos, pero cuando eres campeón, te enfrentas al contendiente número uno. Así es como debe ser. Esa es la diferencia entre el boxeo y las MMA. Siempre criticamos el boxeo porque hay tipos que tienen 60-0, 40-0, 30-0, pero en realidad no tienen un rival fuerte.

La razón por la que a la gente le encantan las artes marciales mixtas es porque, cuando eres campeón, peleas contra el contendiente número uno y no depende de ti elegir, y esto no debería cambiar. Así era en mi época, así debería ser ahora. El campeón no tiene nada que decir. Peleas contra quien se te pone delante y así es como debe ser. La UFC debería tomar medidas».