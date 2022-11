El mimebro del Salon de la Fama de UFC Georges St-Pierre cree en el experimento de los peso completo ​​de Jon Jones.

“Lo vi en la alfombra roja cuando fui exaltado al Salón de la Fama [de UFC]. Tomé una foto y puse mi brazo alrededor de él, dije, ‘Hombre, es sólido como una roca’. Es enorme. Jon Jones, es sólido como una roca, se veía enorme«.

“Y parecía que puso el peso en el lugar correcto. no puedo esperar Soy fan de Jon Jones, me gusta verlo pelear. No puedo esperar a verlo regresar. Mucha gente dice, ‘Sí, estuvo fuera por mucho tiempo’. Estuvo fuera mucho tiempo, pero es Jon Jones, ¿sabes a lo que me refiero? No olvides que es Jon Jones. Podría decirse que también es el mejor peleador de todos los tiempos. Puede regresar y creo que tendrá éxito cuando lo haga”.

St-Pierre y Jones son ampliamente considerados como dos de los mejores peleadores que jamás hayan competido. Los dos reinaron en sus respectivas divisiones de UFC durante años, con St-Pierre acumulando nueve defensas consecutivas de su título de peso welter entre 2007 y 2013 y Jones reuniendo 11 defensas de su cinturón de peso semicompleto en dos reinados entre 2011 y 2020.

Jones, de 35 años, ha estado inactivo desde que dejó vacante su título de las 205 libras en febrero de 2020, y pasó el tiempo aumentando gradualmente su volumen en preparación para un cambio tan esperado a la división de peso completo.

Los funcionarios de UFC apuntaron a su regreso para diciembre en UFC 282 , ya sea en una pelea por el título de peso completo contra Francis Ngannou o en una pelea por el título interino contra el ex dos veces campeón Stipe Miocic , y últimamente, “Bones” ha hecho campaña públicamente para que Miocic acepte términos sobre un posible enfrentamiento de UFC 282, enfatizando que está «listo para competir».

St-Pierre no es ajeno a subir de peso para luchar por un segundo cinturón después de un largo descanso. El miembro del Salón de la Fama de UFC regresó memorablemente de una pausa de cuatro años en 2017 para someter a Michael Bisping y capturar el título de peso mediano de UFC en UFC 217 .