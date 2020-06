George St-Pierre lamenta no disfrutar su carrera en UFC tanto como le hubiera gustado

George St-Pierre admite que no se tomó el tiempo para empaparse de todo durante su estelar carrera de UFC. St-Pierre se instalará en el Salón de la Fama de UFC en julio.

"Rush" ha sido considerado como uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos e incluso encabeza la lista para algunos. George St-Pierre terminó su carrera profesional de MMA con un récord estelar de 26-2. Si bien St-Pierre es conocido por ser tranquilo y divertirse un poco, nunca disfrutó realmente su tiempo dentro del octágono.

En declaraciones a South China Morning Pos t, George St-Pierre admitió que el estrés obstaculizaba su alegría por pelear.

"Siempre tuve mucho miedo. No podia dormir bien la noche, algunas noches, antes de la pelea. Es mi culpa un poco porque controlas tu propia mente y siempre me desempeñé mejor cuando me presioné cuando sentí que estaba al límite. Así que me obligué a sentirme así, asustado de no ganar o de ser humillado.

“Pero el estrés me quitó mucho y esa es una de las razones por las que me retiré. No me retiré porque ya no puedo pelear. Podría pelear de nuevo si quisiera y creo que probablemente podría ser uno de los mejores, tal vez el mejor. Pero me detuve por el estrés ".