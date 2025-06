El talentoso jugador de fútbol americano, George Kittle, o George Krieger Kittle, quien se desempeña como tight end o ala cerrada en los San Francisco 49ers, sorprendió recientemente con sus declaraciones, en donde dijo que quiere convertirse en luchador profesional y luchar en WWE.

En una reciente entrevista con USA Today, Kittle recordó que es un gran amigo del luchador enmascarado mexicano Penta el Cero Miedo, y que es un gran fan de WWE, por lo que le gustaría bastante probarse a sí mismo en un ring de lucha libre, ya que se ve él mismo con potencial para ser un gran luchador en WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► George Kittle habla acerca de querer luchar en WWE

«Me encantaría estar en WWE. Creo que definitivamente hay oportunidades dentro de ese mundo, y no hay nada que me gustaría más que ser parte de ello. Pero solo lo haría si compro un ring y practico durísimo durante un buen tiempo, para no verme como un idiota allá afuera.

«He estado en un ring de WWE como tres veces. No sé lo que estoy haciendo ahí. Entiendo cómo funciona, pero no he hecho un moonsault desde la tercera cuerda en WrestleMania como lo hizo Pat McAfee.«