Las dos se encuentran retiradas de los encordados, ahora más que nunca porque ambas están embarazadas, pero de vez en cuando las Gemelas Bella encuentran un hueco para aparecer en WWE. No se puede decir que se las eche demasiado de menos porque en realidad están en todas partes. Además de sus redes sociales las tenemos en otros programas además de su podcast. Y este año estarán en el fin de semana de WrestleMania 36 debido a su inducción, todavía no anunciada oficialmente, al Salón de la Fama. Ahora que no luchan están casi más presentes que antes.

► Las Gemelas Bella regresan a WWE

De hecho, acaba de confirmarse que las hermanas estarán mañana en Friday Night SmackDown haciendo una visita al Universo WWE. Van a reaparecer en la empresa durante un nuevo episodio del Moment of Bliss, con Alexa Bliss y Nikki Cross.

Bella Army hope you’re all ready to have some fun this Friday! Double Trouble Baby! 👯‍♀️N pic.twitter.com/ci8pBemZDW — Nikki & Brie (@BellaTwins) February 20, 2020

«¡Ejército Bella, esperamos que estén preparados para un poco de diversión este viernes en SmackDown! ¡Doble problema, bebé!«.

En otro momento podríamos especular con una rivalidad entre ambos equipos teniendo en cuenta que se acerca el magno evento. Pero esto está totalmente descartado. Las gemelas aparecerán para saludar a la fanaticada, tener un segmento divertido e irse para continuar con sus vidas. No van a tener ningún combate pronto. Puede que en un futuro vuelvan eventualmente para despedirse de la mejor forma.

Fuera de esto, también se está adelantando, aunque no ha habido un anuncio oficial, un combate cuatro contra cuatro con The Usos uniendo fuerzas al New Day para verse las caras con John Morrison, The Miz, Dolph Ziggler y Robert Roode. Es una forma de continuar todas estas rivalidades, quizá hacia una lucha dentro de la Cámara de la Eliminación por el Campeonato de Parejas SmackDown. Aunque en el caso de DZ veremos qué papel juega Otis en el programa.