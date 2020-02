Si van a volver a luchar no lo sabremos hasta dentro de muchos meses, después del embarazo de ambas, de todo el tiempo que dediquen a sus hijos tras dar a luz. Puede que nunca retomen su carrera en los encordados y la última lucha de Brie Bella sea aquella del episodio del 8 de octubre de 2018 de Raw que compartió tanto con Ronda Rousey como con The Riott Squad; mientras que la última de Nikki Bella sea aquel mano a mano con la propia estrella de UFC en un evento no televisado. Al menos podrían nombrar Evolution como la última gran aparición de ambas.

No sabemos qué va a pasar en el futuro, si van a querer regresar para un último combate, pero sí que sabemos que las Gemelas Bella no acabaron todavía con el Universo WWE. Anoche estuvieron en Friday Night SmackDown para saludar a todos y confirmar su inducción al Salón de la Fama 2020. Y tan pronto como el martes que viene estarán en FOX como invitadas en el programa WWE Backstage.

The latest #WWEHOF inductees are headed to #WWEBackstage to discuss the monumental announcement this Tuesday at 11/10 C on @FS1. @BellaTwins https://t.co/qQR9bLqvAl

— WWE (@WWE) February 22, 2020