GCW Red Means Green | Resultados e imágenes

Game Changer Wrestling es una de las promociones independientes más populares de la lucha libre actual así como también una de las que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años. Con la calidad luchística como estandarte, todo un abanico de tipos de combates, desde puro altos vuelos hasta la absoluta violencia, contando además con grandes nombres del negocio de los encordados, se han ganado un hueco entre lo mejor del panorama. Hoy disfrutamos nuevamente de su producto con el evento Red Means Green que tuvo lugar ayer en el Evansville Coliseum en Evansville, Indiana, Estados Unidos.

> GCW Red Means Green

Lucha de parejas : Axton Ray y Gringo Loco vencuieron a Bang Bros (August Matthews y Davey Bang) (14:39)

: Axton Ray y vencuieron a Bang Bros (August Matthews y Davey Bang) (14:39) Lucha individual : Bryan Keith venció a Calvin Tankman (11:08)

: Bryan Keith venció a Calvin Tankman (11:08) Lucha de parejas : BUSSY (Allie Katch y Effy ) vencieron a Doug Gilbert y Tommy Rich (9:05)

: BUSSY (Allie Katch y ) vencieron a Doug Gilbert y Tommy Rich (9:05) Lucha individual : Blake Christian venció a Myron Reed (10:56)

: venció a Myron Reed (10:56) Lucha de parejas a muerte : Los Macizos (Ciclope y Miedo Extremo) vencieron a Jimmy Lloyd y Shane Mercer (11:54)

: Los Macizos (Ciclope y Miedo Extremo) vencieron a Jimmy Lloyd y Shane Mercer (11:54) Lucha cuadrangular : Hillbilly Jed venció a Jeffrey John, Josh Crane y Koda Hernandez (4:39)

: Hillbilly Jed venció a Jeffrey John, Josh Crane y Koda Hernandez (4:39) Lucha de tercias hardcore : Dark Sheik y The Second Gear Crew (1 Called Manders, Mance Warner) vencieron a Billie Starkz , Billy Roc & Cole Radrick (20:27)

: Dark Sheik y The Second Gear Crew (1 Called Manders, Mance Warner) vencieron a , Billy Roc & Cole Radrick (20:27) Lucha individual : Shigehiro Irie venció a Tony Deppen (20:21)

: Shigehiro Irie venció a Tony Deppen (20:21) Campeonato de Parejas GCW: The East West Express (Jordan Oliver y Nick Wayne) (c) vencieron a The Rejects (John Wayne Murdoch y Reed Bentley) (12:04)

