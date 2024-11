GCW cancela a Ricky Starks: «Sin contacto con AEW»

Ricky Starks apareció en GCW durante el evento Dream On el sábado pasado y mandó un recado a AEW, donde lleva medio año sin luchar. También se anunció que el «Absolute» se mediría a Matt Cardona en Highest In The Room 3 el 14 de diciembre. Sin embargo, esta próxima aparición en una de las promotoras menores más populares ha sido cancelada. Durante una reciente aparición en Game Changer Weekly, su dueño, Brett Lauderdale, hablaba de qué está pasando con el luchador y la casa Élite.

RICKY STARKS IN GCW TO CONFRONT BROSKI JIMMY?? pic.twitter.com/P3KVkp3ZOD — Peps🪭 (@Peps_Wrestling) November 23, 2024

«Es una situación extraña porque Ricky Starks es un contratista independiente. Esta es toda una conversación sobre la lucha libre que, algún día, será puesta a prueba y algo sucederá porque, en teoría, un contratista independiente es independiente y puede trabajar donde quiera. En la lucha libre, estos contratistas independientes no parecen ser tan independientes. Están a merced de un empleador, lo que hace que parezca que son empleados. Esto está por encima de nuestra competencia. Yo solo soy una empresa de lucha independiente y no tengo a la gente bajo contrato. Estas personas se comunican conmigo. Me gusta trabajar con gente talentosa y no me involucro mucho en su situación contractual. Si llegan al punto de poder aparecer en mi show, supongo que todo está en regla. Tradicionalmente, la gente no incumple contratos en este nivel de lucha».

Según Fightful Select, fuentes de GCW afirmaron que AEW retiró a Starks de sus apariciones.

«Me enteré de esto al mismo tiempo que todos los demás, en su mayoría. He dicho esto muchas veces antes y no es ningún secreto. Realmente no tengo una línea de comunicación con AEW. Nunca he hablado con Tony Khan por teléfono ni por mensaje de texto en toda mi vida. Ellos no hablan conmigo. No intento decir esto en un contexto negativo, pero supongo que nunca hemos tenido que hablar. Cualquier persona de AEW que haya trabajado con nosotros, eso ha sido entre el talento y yo para organizarlo. Si necesitan obtener permiso o algo, lo manejan ellos mismos. En términos de esto con Ricky Starks o cualquier otra persona de AEW, realmente no sé mucho. No he escuchado de nadie más. Solo estoy escuchando que Ricky ha sido retirado. Punto. No he estado al teléfono con AEW donde me hayan dado una explicación o me hayan hecho preguntas o algo. No tengo comunicación con AEW sobre esto. No sé a dónde va esto más allá de Ricky Starks.

«No sé cuál es el trato. Por supuesto, he escuchado cosas. He escuchado cosas en muchas direcciones diferentes. Sin haberlo escuchado directamente de AEW, es difícil decir qué es real, qué no lo es y qué es lo que la gente ha especulado o inventado en muchos casos. Si fuéramos por los reportes de internet sobre la relación AEW-GCW en los últimos años, todos los reportes han estado equivocados. Parece que las reglas o pautas no existen necesariamente. Es un tipo de acuerdo que varía de show en show, de persona a persona.

«Siempre he considerado que GCW y AEW están en el mismo equipo. ¿Esto está destinado a castigar a Ricky Starks? ¿Está destinado a castigar a GCW? ¿O está en algún punto intermedio? Simplemente no lo sé porque no tengo esa línea de comunicación. No se siente bien. Me encantaría saber si hay algo que se pueda hacer o algo que podamos estar haciendo. Llegamos al punto donde esto fue acordado, anunciado, y los fanáticos estaban emocionados por esto. Promocionar algo y luego tener que retirarlo no es ideal. Al mismo tiempo, y lo he dicho muchas veces, cuando reservas talento televisivo o contratado, lo haces entendiendo que esto podría suceder en cualquier momento por cualquier razón. Es una lástima, pero es parte del trato«.

Fightful Select añadió: «Entre las razones que se nos dijeron por las que AEW retiró a Starks estuvieron comentarios hechos por Effy hacia el padre de Tony Khan, Shad«.

«Lo que Effy dice es opinión de Effy. Es un luchador independiente, un contratista independiente. Dice estas cosas en su propio podcast personal, el cual no está respaldado, amplificado ni promovido por GCW. Es su propia persona. No viene a mí y me dice: ‘En este podcast voy a hablar sobre esto y esto. ¿Está bien contigo?’. Yo no reviso lo que hace. No tengo control sobre Effy. Es absolutamente independiente, 100%, de principio a fin. No me pide permiso y no tiene que pedírmelo. Es una persona apasionada con opiniones y siente muy fuertemente sobre GCW. Es un soldado de GCW y, a veces, deja que sus emociones lo dominen. No creo que Effy desee… es solo una persona apasionada. No tengo una opinión muy fuerte sobre lo que dijo. Supongo que, si lo sacas de contexto, la gente puede tener opiniones diferentes sobre lo que dice. Es solo una persona. Hay muchas personas allá afuera que tienen opiniones más fuertes que esa sobre la industria de la lucha. Todos tienen su opinión sobre todo», concluye Lauderdale.