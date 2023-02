Al contrario que otros coetáneos de la lucha mexicana en los últimos años, Negro Casas no se ha prodigado por la escena independiente de EUA. Cosa que cambiará, y a lo grande, dentro de poco más de un mes.

Dos semanas atrás, Game Changer Wrestling anunció la presencia de Negro Casas en el evento Gringo Loco’s The Wrld On Lucha. Deuda del veterano con la promotora yanqui que por fin podrá saldar, tras cancelarse su implicación prevista para el show Blood On The Hills del 17 de diciembre de 2021 por politiquerías entre el CMLL y AAA. Hoy, vinculado a la “Caravana Estelar”, parece que nada se interpondrá.

Entonces, aquel primer anuncio no concretó quién o quiénes ejercerían de oponente de Negro Casas. Misterio que ya ha quedado resuelto. El “4:40” luchará contra Tony Deppen, uno de los principales estandartes de GCW, visto este último fin de semana en las primeras grabaciones de la nueva ROH TV, además de formar parte del episodio de hoy de AEW Dark.

Prometedor mano a mano donde sin duda Deppen presentará batalla ante un Negro Casas que disputó su más reciente combate el pasado sábado, durante un evento de RGR Lucha Libre. El maestro de La Casita, haciendo dupla con Psycho Clown, se impuso a Dr. Wagner Jr. y Sam Adonis.

*WRLD ON LUCHA UPDATE*



Just Signed:



LEGENDARY NEGRO CASAS WILL FACE A GCW STANDARD TONY DEPPEN AT THE WRLD ON LÚCHA!!



Plus:

MACIZOS vs FAMILIA DE TIJUANA

LAREDO KID

SEXY STAR

DULCE TORMENTA

VIKINGO

Get Tix:https://t.co/9WhrxDIzpl



Watch LIVE on @FiteTV!

Sat 4/1 – 9PM PST pic.twitter.com/9qYRpTCMEp