GCW albergará luchas del torneo por el Campeonato WWE ID

Al final, la broma se está convirtiendo en realidad. Allá por finales de 2022, Brett Lauderdale y Joey Janela tomaron el pelo a buena parte de la comunidad luchística cuando el primero aseguraba guardar amistad con Stephanie McMahon, al tiempo que el segundo hacía promoción cada semana de Monday Night Raw, llevando incluso a que Dave Meltzer reportara la existencia de un acuerdo de colaboración entre GCW y WWE.

Pues bien, quiere el azaroso destino que ahora, dos años y medio después, Lauderdale sea uno de los principales intercesores del programa WWE ID. Y sin ironías de por medio.

Ya en noviembre, poco después de darse a conocer este plan de desarrollo de talentos, Lauderdale compartió una primera impresión positiva. Mientras, la semana pasada, quiso desmentir unas informaciones publicadas por Meltzer acerca de la existencia de directrices concretas de «bookeo» por parte de Gabe Sapolsky, principal responsable de WWE ID.

Y no sólo Lauderdale. Effy, (actual Campeón Mundial GCW) y Alec Price (actual Campeón de Parejas GCW junto a Cole Radrick), han elogiado públicamente el controvertido programa de marras.

Ahora, con el más reciente anuncio hecho por la cuenta oficial de WWE ID, entendemos el porqué de la prestancia de Lauderdale y Cía.

The WWE ID Championship Tournament will start in Las Vegas during Wrestlemania week with two Opening Round events!@GCWrestling_ presents the ID Tournament as part of The Collective on April 16th!@FSWVegas presents the ID Tournament on April 18th after Smackdown!



Already… pic.twitter.com/S5wkA8PAZI