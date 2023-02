GAW TV presenta DressleMania III con Mick Foley

GAW TV ha anunciado oficialmente que Mick Foley organizará por tecer año el evento de recaucación de fondos para caridad DressleMania III. Será el sábado 1 de abril en el Biltmore Hotel durante WrestleCon y WrestleMania Weekend. A continuación, leemos el comunicado de prensa completo:

> DressleMania III con Mick Foley

“¡DRESLEMANIA VA A HOLLYWOOD!

“El miembro del Salón de la Fama de WWE, Mick Foley, actuará como anfitrión invitado especial para el tercer evento anual de recaudación de fondos de GAW TV, con todas las ganancias a beneficio de Childhelp®.

“NASHVILLE (21 de febrero de 2023) – Grown Ass Women (GAW) TV anunció hoy el lanzamiento de su tercer evento anual de recaudación de fondos benéficos, DRESSLEMANIA III.

“DressleMania es una subasta online que culmina con una celebración en vivo en persona, en la que las celebridades donan vestidos, batas y otros artículos autografiados y/o coleccionables para que los fanáticos puedan ofertar y poseer. Este año, el 100% del precio de compra de los artículos subastados beneficiará a Childhelp® (childhelp.org), una organización sin fines de lucro líder a nivel nacional dedicada a ayudar a niños maltratados, abandonados y en riesgo. Los programas y servicios de Childhelp incluyen servicios de tratamiento residencial, centros de defensa de los niños, cuidado tutelar terapéutico, hogares grupales y prevención, educación y capacitación sobre el abuso infantil.

“La celebración del evento en vivo, en asociación con Thuzio by Triller, se llevará a cabo el sábado 1 de abril a las 9 p. m. dentro del lujoso e icónico Biltmore Hotel, sede de WrestleCon, en el centro de Los Ángeles. El miembro del Salón de la Fama de WWE Mick Foley será el anfitrión invitado especial de las festividades, junto con los presentadores de GAW TV Valerie “SoCal Val” Wyndham, Lisa Marie “Victoria/Tara” Varon y la cinco veces campeona femenina de IMPACT Wrestling, Mickie James.

“Los fanáticos de la exhibición en vivo tendrán la oportunidad de ser parte de la audiencia para una grabación especial de un nuevo episodio de GAW TV, presentado en asociación con AdFreeShows. Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer y saludar a los anfitriones, invitados famosos, un brindis con champán y un cóctel VIP, colectas de donaciones en vivo y más. La información de la subasta, los boletos para eventos en vivo y los enlaces para donar directamente a Childhelp® están disponibles en dresslemania.com.

“‘He sido embajadora de celebridades durante los últimos dos años y Childhelp® tiene un lugar muy especial en mi corazón’, dijo James, 11 veces campeona de lucha libre profesional. ‘Pensé que era realmente increíble que este año pudiéramos animarlos y crear conciencia sobre una fundación que es tan especial para mí. Nos encanta apoyar a organizaciones increíbles como esta y, al mismo tiempo, hacer algo divertido para nuestros fans’.

“Varon, siete veces campeon durante su destacada carrera en WWE y TNA/Impact wrestling, dijo: ‘Estamos muy entusiasmados con la rapidez con la que Dresslemania ha crecido y continúa haciéndose más grande año tras año. Comenzamos Dresslemania para ayudar a usar nuestra plataforma para retribuir a las comunidades y buenas causas, y estamos encantados de asociarnos con Childhelp®. Tienen tantos programas excelentes que defienden a los niños‘.

“Wyndham, ex locutora de Impact Wrestling y entrevistadora de FITE TV, agregó: ‘Tener un evento en vivo en Hollywood durante el fin de semana más grande de la lucha libre, con alguien tan destacado en nuestra industria como Mick Foley como nuestro anfitrión invitado especial… no se puede conseguir algo mejor. Obviamente estábamos emocionados cuando Mick aceptó ser parte de Dresslemania, pero no fue una sorpresa. Siempre ha dedicado su tiempo a causas valiosas y no podríamos estar más agradecidos de que se una a nosotros en lo que seguramente será una velada increíble’.

“Para donaciones y oportunidades de medios con respecto a DRESSLEMANIA III, comuníquese con gawtv1@gawtv.com. ”