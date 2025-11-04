Gauntlet Match en MLW x Don Gato Tequila: Live Special

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Blue Panther y Blue Panther Jr. vs. Atlantis y Atlantis Jr. vs. Felino y Felino Jr. Vs Difunto y Barboza se enfrentarán en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

Mientras se enfrentaba a César Durán sobre el puerto de Charleston con mochilas propulsoras, Don Gato tuvo una visión: tres de las dinastías más grandes de la lucha libre combatiendo en un mismo combate junto a los rudos bucaneros de El Galeón Fantasma. Y así nació el Gauntlet Don Gato.

En un combate que celebra la esencia misma de la lucha libre, tres familias legendarias chocarán cuando Los Panthers, Los Atlantis y Los Felinos entren al ring con orgullo y generaciones de sangre campeona.

Los Panthers, herederos del venerado Campeón Nacional de MLW, Blue Panther, despliegan una combinación de maestría técnica e intensidad aguerrida que ha definido su dinastía. Los Atlantis, liderados por la icónica familia Atlantis, pilar de la historia del CMLL y héroes de innumerables clásicos, juran defender su legado como los guerreros más nobles del deporte. Por su parte, Los Felinos, descendientes de una de las familias más longevas de la lucha libre mexicana, ofrecen la agilidad, astucia y carisma felinas perfeccionadas durante décadas en la Arena México.

Pero al otro lado del ring aguardan los espíritus merodeadores de El Galeón Fantasma: los amenazantes Difunto y Barboza, cuya bandera pirata ondea en cada pelea en la que participan. Tras sembrar el caos a su paso por los rings del CMLL, la tripulación de El Galeón Fantasma ahora tiene la mira puesta en el saqueo de la Ciudad Santa.

Este es un combate a una sola caída, lo que significa que la victoria súbita podría llegar en cualquier momento.

Se aplicarán las reglas de lucha libre por parejas, así que no esperen relevos tradicionales. Prepárense para acción trepidante y sin pausas, donde el impulso cambia en un instante.

¿Qué equipo se alzará como el mejor dúo de lucha libre? Esa es la pregunta que ronda la cabeza de Don Gato mientras cuatro de los linajes más legendarios de este deporte se preparan para la batalla en Charleston.

Major League Wrestling x Don Gato Tequila: donde la tradición se encuentra con la locura. En vivo el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall y en streaming a todo el mundo.