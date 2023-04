Gastelum y los ‘difíciles’ últimos años

Kelvin Gastelum, peleador de la UFC, ha hablado con franqueza sobre su regreso al octágono antes de su vuelta este fin de semana.

Aunque sólo tenga 31 años, Kelvin Gastelum lleva mucho tiempo en activo. Desde sus días en Ultimate Fighter hasta convertirse en aspirante al peso medio, ha protagonizado momentos increíbles a lo largo de los años.

Recientemente, sin embargo, las cosas no han ido exactamente a su manera. Está 1-5 en sus últimas seis salidas y su último combate, que tuvo lugar en agosto de 2021, terminó en una derrota por decisión ante Jared Cannonier.

En UFC 287 el sábado, se enfrentará a Chris Curtis en su combate de regreso – y es seguro decir que está listo para el desafío.

“Ha sido un poco de un torbellino para llegar aquí“, dijo Gastelum. “Un par de lesiones, un par de campamentos sin peleas. Así que estoy feliz de estar aquí, por decir lo menos. … Ha sido duro para mí, ha sido duro para mi familia, ha sido duro. Atravesé el valle de la sombra de la muerte yo solo. Eso es lo que se siente. Mentalmente me estaba deprimiendo, recibía las heridas y me preguntaba: “¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué está pasando esto? Pasé por todo eso. Pero finalmente ahora estoy del otro lado”.

“Él [Chris Curtis] ha estado teniendo mucho éxito boxeando con la gente“, dijo Gastelum. “Se queda en tu cara y boxea. No veo mucha diversidad en su juego. No patea mucho. … No es lo suyo. No lucha mucho. Pero tiene una muy buena defensa en los derribos. Nadie ha sido capaz de derribarlo y mantenerlo en el suelo, así que ha sido capaz de boxear con todo el mundo. Creo que mi juego es un poco más completo. Tengo más herramientas en mi caja de herramientas y voy a ser capaz de sacarlas”.