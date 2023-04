GanJo:”Restart’23” Vuelve proyecto joshi de Ganbare

El reinicio de Ganbare☆Joshi tuvo lugar en el Yokohama Radiant Hall con el evento denominado “Restart’23”.

► “Restart’23”

Yuna Manase asistió al espectáculo, pero necesitaba una muleta y una rodillera para moverse, aún está convaleciente de su lesión. Anunció que fue nombrada GM de GanJo. Aseguró que trabajará con ahínco para la empresa tal como lo hizo su mentora Fuka por ella.

La aprendiz del mundo del cabaret, Liara, tuvo una lucha de exhibición con Haruhi antes de que comenzara formalmente la función. El encuentro tuvo un límite de tiempo de 5 minutos, pero Haruhi hizo que Liara hiciera tapping cuando quedaba un minuto. Michiyoshi Mishima le dijo a Liara que tendrá una conversación con Ken Ohka para determinar si pasó o no la prueba, de ser así, su debut ocurrirá pronto.

Sayaka Obihiro se tomó un tiempo fuera de cortar a Chie Koishikawa para poder felicitar a GanJo por su reinicio.

El debut en GanJo de la hermana enmascarada de Yuna Manase, Ami Manase, salió muy bien para ella. Ami se asoció con Moeka Haruhi para vencer al equipo representativo de PPP Tokyo conformado por Marika Kobashi y Echika Miyabi.

YuuRI y Yoshiko Hasegawa dieron un paso al frente para darle a la marca una nueva vida. La ligera ventaja de YuuRI en experiencia fue el factor decisivo y derrotó a Hasegawa en el evento principal. YuuRi aseguró que esta victoria le dará un gran impulso de confianza para el 9 de abril, cuando se presente en JUST TAP OUT.. Ese día, YuuRI se enfrentará a Tomoka Inaba por el Campeonato Queen Of JTO.

En ese momento, Tomoka Inaba subió al ring, señalando que llegó a la función para ver el desempeño luchístico de YuuRI, luego de que dejó JTO hace año y medio. Ambas se encararon.

Los resultados completos son:

GanJo “RESTART ’23”, 01.04.2023

Yokohama Radiant Hall

Asistencia: 154 Espectadores

0. Exhibition Match: Moeka Haruhi vs. Liara – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

1. Sayaka Obihiro venció a Chie Koishikawa (10:10) con la Verse.

2. Moeka Haruhi y Ami Manase derrotaron a Marika Kohashi y Echika Miyabi (17:27) con un Diving Senton de Manase sobre Miyabi.

3. YuuRI venció a Yoshiko Hasegawa (11:42) con la Swanton Bomb.