Gane: “Jon Jones no tiene buena forma de ganarme”

Ciryl Gane le está enviando una advertencia justa a Jon Jones de que un plan de juego pesado de lucha libre no funcionará cuando se enfrenten por el título vacante de peso completo de UFC .

Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC) será el hombre que le dé la bienvenida a Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) de vuelta al octágono después de más de tres años cuando se enfrenten en el evento principal de UFC 285 el 4 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La pelea se armó después de que Francis Ngannou llegara a un punto muerto con los jefes de UFC en las negociaciones del contrato. Fue despojado del cinturón de peso completo y ha sido liberado de la organización. El presidente de UFC, Dana White, dijo que Stipe Miocic fue el primer candidato en obtener la pelea con Jones, pero cuando no se concretó, fue para Gane.

“Estoy muy feliz de ser el primer hombre en esta división que pelea con Jon Jones. Y estoy seguro de que lo será, es un gran atleta”.

Gane admitió que ha admirado a Jones como “uno de los GOAT” en el deporte desde que comenzó su carrera en MMA, y dijo que “es una locura” que estén a menos de dos meses de encontrarse dentro de la jaula.

Podría decirse que Jones es el mejor peleador en la historia del deporte, y Gane dijo que está ansioso por probar su coeficiente intelectual de pelea contra alguien con las credenciales de “Bones”.

Hay muchas incógnitas sobre si Jones da su despido y asciende de la división de peso semicompleto. Gane ha sido mucho más activo y está a solo un año de su única derrota en su carrera. Sufrió una derrota por decisión unánime ante Ngannou en UFC 270 en enero de 2021 cuando fue superado en las últimas rondas y perdió en las tarjetas de puntuación.

Aunque el agarre parece ser la mayor ventaja para Jones sobre el papel, Gane no lo ve como una desventaja de cara a UFC 285. De hecho, cree que sería un error que Jones elabore una estrategia en torno al agarre.

“Él va a permanecer bien redondeado. No creo que vaya a probar algo. Creo que solo quiere ganar su pelea contra mí, y no sé cuál es una buena manera de ganar contra mí. Por supuesto, a algunas personas les gusta decir que mi juego de lucha no es bueno debido a la pelea con Francis, pero este no es el caso. No estaba enfocado solo en eso. Estoy bien redondeado, también. Puedo imaginar una pelea en la que nos mantendremos de pie y tal vez intentemos bajar un poco”.

Para Gane, lo que está en juego no es mucho más grande que lo que experimentará en UFC 285. Está luchando contra un oponente legendario por uno de los títulos divisionales más históricos en MMA, y mientras que la hazaña individual de darle a Jones su primera derrota real lleva quizás más magnitud que ganar el cinturón, Gane dijo que está motivado para experimentar ambos.

“Ambos, porque nunca tuve este cinturón y porque pelear contra un tipo así va a ser una locura. Así que no tengo una buena respuesta (para cuál es más grande)”.