Ganbare Pro: “Young Ganbare Cup”

El primer torneo relacionado con CyberFight del nuevo año es la Young Ganbare Cup. Será una liga que se centrará en revitalizar a los jóvenes luchadores profesionales de Ganbare Pro con participantes que representen a Ganpro, MAKAI y PPP TOKYO.

► “Young Ganbare Cup” – Detalles y Participantes

También Yumehito Imanari participará como un “viejo joven” porque solicitó un lugar cuando se anunció el torneo. Cada lucha del torneo tendrá un límite de tiempo de 30 minutos con 2 puntos por cada victoria, 1 punto por cada empate y 0 puntos por cada derrota.

Si un luchador gana todas sus luchas de la competencia, automáticamente será declarado ganador del torneo. Si nadie gana todos sus encuentros, los dos primeros al final del calendario de la liga se enfrentarán en una final de playoffs. El premio por ganar la Young Ganbare Cup es de 30.000 yenes.

Los cuatro participantes son:

Munetatsu Nakamura (Ganbare☆Pro Wrestling)

Yuki Kanzaki (MAKAI)

Kentaro Hachisu (PPP TOKYO)

Yumehito Imanari (Ganbare☆Pro Wrestling)

► “Young Ganbare Cup” – Calendario de encuentros

GANBARE☆PRO “ADRENALINE 2023”, 01/05/2023

Tokyo Itabashi Green Hall

1. Young Ganbare Cup: Yumehito Imanari vs. Munetatsu Nakamura.

2. Young Ganbare Cup: Yuki Kanzaki vs. Kentaro Hachisu

GANBARE☆PRO “RENDIMIENTO”, 21/01/2023

Tokio Oji SÓTANO MON☆STAR

1. Young Ganbare Cup: Yumehito Imanari vs. Kentaro Hachisu

2. Young Ganbare Cup: Yuki Kanzaki vs. Munetatsu Nakamura

GANBARE☆PRO “TRANSPORTER 2023”, 28/01/2023

Tokio Oji SÓTANO MON☆STAR

1. Young Ganbare Cup: Yumehito Imanari vs. Yuki Kanzaki

2. Young Ganbare Cup: Kentaro Hachisu vs. Munetatsu Nakamura

3. Young Ganbare Cup – Final (si es necesario): X vs. X