Ganbare Pro: “Young Ganbare Cup” Día 2 y 3

Ganbare Pro llevó a cabo una doble cartelera de en el Oji BASEMENT MON☆STAR para las jornadas 2 y 3 del torneo “Young Ganbare Cup”.

► “Young Ganbare Cup” Día 2 y 3

La primera de ellas fue “Transporter 2023”; Yuki Kanzaki logró sus primeros puntos dominando a Munetatsu Nakamura.

En una violenta refriega, Kentaro Hachisu sorprendió a Yumehito Imanari y lo derrotó con un Lou Thesz Press para sumar cuatro puntos.

En el evento principal, Mizuki Watase usó equipo de kickboxing similar al de su compañero Tyson Maeguchi . Maeguchi hizo una promesa de vencer a Ken Ohka, no pudo hacer eso, pero Watase golpeó más fuerte que Thanomsak Toba para obtener la victoria.

Los resultados completos son:

GANBARE☆PRO “TRANSPORTER 2023”, 28/01/2023

Tokyo Oji BASEMENT MON☆STAR

Asistencia: 75 Espectadores

1. 1st Young Ganbare Cup: Yuki Kanzaki (2) venció a Munetatsu Nakamura (0) con un Camel Clutch (7:45).

2. 1st Young Ganbare Cup: Kentaro Hachisu (4) derrotó a Yumehito Imanari (2) con un Lou Thesz Press (12:10).

3. Yuna Manase venció a Yoshiko Hasegawa con un Suzuki Dynamic (7:20).

4. GanPro Specialty! Mixed 6-Man Tag Match: Soma Takao, Shinichiro Tominaga y HARUKAZE derrotaron a Keisuke Ishii, Shota y YuuRI cuando Takao colocó espaldas planas a Shota tras una Reverse Gory Special Bomb (12:14).

5. Mizuki Watase y Tyson Maeguchi vencieron a Ken Ohka y Thanomsak Toba con un Elbow Butrón de Watase sobre Toba (17:21).

Young Ganbare Cup – Clasificación Parcial

1. Kentaro Hachisu (4)

2. Yumehito Imanari (2)

-. Yuki Kanzaki (2)

4. Munetatsu Nakamura (0)

Más tarde, se realizó “Player Association Performance” la segunda función con la definición de la competencia.

Yumehito Imanari recuperó terreno con una victoria ante Yuki Kanzaki sumando cuatro unidades y esperando el resultado del último combate de la fase grupos.

Kentaro Hachisu sólo necesitaba una victoria para ganar el torneo de manera directa. Sin embargo, Munetatsu Nakamura no se rindió fácilmente, por lo que se aplicó a fondo. Las acciones se trasladaron fuera del ring, instante que aprovechó Imanari para amarrar sus pues con cinta adhesiva, por lo que los luchadores no pudieron regresar antes de que el réferi terminara la cuenta.

Nadie en la Copa Young Ganbare pudo ganar sus tres combates, por lo que se llevó a cabo una final entre los dos luchadores mejor clasificados. Yumehito Imanari y Kentaro Hachisu se enfrentaron en la lucha definitiva; en esta ocasión, Imanari usó toda su experiencia para alzarse con la victoria.

Al momento de recibir el trofeo y el premio económico de 30,000 yenes, Imanari lloró. Agradeció a los otros tres competidores por participar.

Los resultados completos son:

GANBARE☆PRO “GANBARE☆PRO WRESTLING PLAYERS ASSOCIATION PERFORMANCE”, 28/01/2023

Tokyo Oji BASEMENT MON☆STAR

Asistencia: 92 Espectadores

1. 1st Young Ganbare Cup: Yumehito Imanari (4) venció a Yuki Kanzaki (2) con la Sasori-Gatame (9:37).

2. 1st Young Ganbare Cup: Kentaro Hachisu (5) vs. Munetatsu Nakamura (1) finalizó en Double Countout (7:16).

3. Moeka Haruhi e Itsuki Aoki derrotaron a Yuna Manase y YuuRI con un Frog Splash de Aoki sobre YuuRI (11:23).

4. 1st Young Ganbare Cup – Final: Yumehito Imanari venció a Kentaro Hachisu con un Cross Armbreaker (8:54).

5. Oji Specialty GanPro Style Survival 8-Man Tag Match: Keisuke Ishii, Shota, Shinichiro Tominaga y Hartley Jackson (3) derrotaron a Mizuki Watase, Ken Ohka, Shuichiro Katsumura y Soma Takao (2).

5a. Shota y Shinichiro Tominaga vencieron a Mizuki Watase y Shuichiro Katsumura cuando Shota eliminó a Katsumura por Ring Out (9:28).

5b. Shota y Shinichiro Tominaga derrotaron a Mizuki Watase y Soma Takao con un Samson Clutch de Shota sobre Takao (8:56).

5c. Mizuki Watase y Ken Ohka vencieron a Shota y Shinichiro Tominaga con un Diving Foot Stomp (5:51) de Watase sobre Shota.

5d. Mizuki Watase y Ken Ohka derrotaron a Shinichiro Tominaga y Hartley Jackson cuando Ohka eliminó a Jackson por Ring Out (8:26).

5e. Keisuke Ishii y Shinichiro Tominaga vencieron a Mizuki Watase y Ken Ohka con un Moonsault Press (13:39) de Tominaga sobre Ohka.

Young Ganbare Cup – Clasificación Final:

1. Kentaro Hachisu (5) *

2. Yumehito Imanari (4) *

3. Yuki Kanzaki (2)

4. Munetatsu Nakamura (1)

* A la final