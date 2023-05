Ganbare Pro: Triple función en el BASEMENT MONSTAR

El BASEMENT MONSTAR de Tokio fue el escenario para que la empresa Ganbare Pro presentara tres funciones. La primera de ellas fue «Bloody Sunday 2023».

► «Bloody Sunday 2023»

El nuevo movimiento final que Mizuki Watase desarrolló en Estados Unidos se mostró hoy en Ganbare☆Pro por primera vez. El Venetian es un Wrist-Clutch elevado. Tras ganar la lucha con este nuevo movimieto, Watase espera pronto ir por el Campeonato Spirit of Ganbare.

Los resultados completos son:

Ganbare Pro «BLOODY SUNDAY 2023», 22.04.2023

BASEMENT MONSTAR

Asistencia: 61 Espectadores

1. Moeka Haruhi venció a Yoshiko Hasegawa (12:38) con la 79.5MHz.

2. Grappling Tag Match: Takuya Wada y Takeshi Okada derrotaron a Shuichiro Katsumura y Munetatsu Nakamura (11:33) con un Cross Armbreaker de Wada sobre Nakmaura.

3. Secret Captain’s Fall Elimination Six Man Tag Match: Ken Ohka, Soma Takao (c) y YuuRI vencieron a Hartley Jackson (c), Yumehito Imanari y HARUKAZE (17:18). Orden de eliminación: HARUKAZE y YuuRI cayeron por encima de la tercera cuerda (13:32). Keh Ohka eliminó a Yumehito Imanari lanzándolo por encima de la tercera cuerda (15:14). Hartley Jackson eliminó a Ken Ohka lanzándolo por encima de la tercera cuerda (15:25). Soma Takao eliminó Hartley Jackson lanzándolo por encima de la tercera cuerda (17:18).

4. Mizuki Watase y Shota derrotaron a Keisuke Ishii y Shinichiro Tominaga (13:52) con la Venetian de Watase sobre Tominaga.

En la segunda función, se festejaron 15 años del debut luchístico de Shota quien solicitó enfrentar en su lucha conmemorativa contra Isami Kodaka de BASARA.

► «Shota 15th Anniversary Produce Show»

Veinte minutos de lucha de ida y vuelta entre Shota e Isami Kodaka se redujeron a un simple Headlock para decidir el ganador. Kodaka se aferró al movimiento con fuerza, lo que provocó que un cansado Shota se rindiera y perdiera el combate del 15 aniversario. Kodaka estaba feliz de haber sido invitado y quiere que otros luchadores de BASARA participen en Ganbare☆Pro con más frecuencia.

Los resultados completos son:

Ganbare Pro/Shota Produce «SHOTA DEBUT 15TH ANNIVERSARY», 22.04.2023

BASEMENT MONSTAR

Asistencia: 65 Espectadores

1. Tyson Maeguchi venció a Munetatsu Nakamura (6:28) con un Tyson Splash.

2. Shinichiro Tominaga derrotó a Ilusion (7:36) por Pinfall.

3. Gauntlet Mixed Tag Match: Yumehito Imanari y Miss Mongol derrotaron a Mizuki Watase y HARUKAZE y a Shuichiro Katsumura y Moeka Haruhi y a Soma Takao y HARUKAZE. [B]Orden de eliminación: Mizuki Watase y HARUKAZE vencieron a Shuichiro Katsumura y Moeka Kasuga, cuando HARUKAZE lanzó a Katsumura por encima de la tercera cuerda (11:44). Mizuki Watase y HARUKAZE eliminaron a Soma Takao y YuuRI, cuando HARUKAZE lanzó a YuuRI por encima de la tercera cuerda (7:38). Kbuto Mitomi y Echika Miyabi eliminaron a Mizuki Watase y HARUKAZE, cuando Mitomi lanzó a HARUKAZE por encima de la tercera cuerda (1:29).

4. Shota Debut 15th Anniversary Special Single Match ~One-on-One Battle~: Isami Kodaka derrotó a Shota (20:30) con un Headlock.

La tercera y última función de Ganbare Pro fue «The Bourne Ultimatum 2023», donde se dieron encuentros especiales.

► «The Bourne Ultimatum 2023»

En la tercera y última función, Ken Ohka declaró la guerra a Sento Minzoku (Minoru Fujita e Isami Kodaka), la popular agrupación de BASARA. El compañero de Ohka fue Shinichiro Tominaga, quien fue derrotado por Minoru Fujita quien lo enredó con un Samson Clutch.

En el turno estelar, fue la última pelea preliminar entre Mizuki Watase y Keisuke Ishii , así como una vista previa de Shuichiro Katsumura contra Takuya Wada. El resultado fue que Yumehito Imanari cubrió a Tyson Maeguchi con un Lariat.

Los resultados completos son:

Ganbare Pro «THE BOURNE ULTIMATUM 2023», 22.04.2023

BASEMENT MONSTAR

Asistencia: 81 Espectadores

1. 3 Way Match: KOJIO venció a Shota y Munetatsu Nakamura (8:26) con un Word Breaker sobre Nakamura.

2. Ancham derrotó a YuuRI (13:11) con un I still don’t know the name of the technique I saw that day

3. Ganbare Pro vs. Sento Minzoku: Isami Kodaka y Minoru Fujita vencieron a Ken Ohka y Shinichiro Tominaga (14:11) con un Samson Clutch de Fujita sobre Tominaga.

4. Mizuki Watase, Yumehito Imanari y Shuichiro Katsumura derrotaron a Keisuke Ishii, Tyson Maeguchi y Takuya Wada (18:12) con un Lariat de Imanari sobre Maeguchi.