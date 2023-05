“Inherent Vie 2023” fue la segunda función consecutiva que Ganbare Pro presentó en el Takashimadaira Kumin Center de la capital nipona.

► “Inherent Vie 2023”

El partido por el contendiente No. 1 al Campeonato Spirit of Ganbare entre Isami Kodaka y Munetatsu Nakamura se confirmó para el 28 de mayo.

Keisuke Ishii se recuperó de la gran derrota del evento previo al llevar a su equipo a la victoria en el combate de eliminación por parejas.

Shuichiro Katsumura logró un triunfo ante Takuya Wada sometiéndole con un gran Triangle Choke. Wada se defendió del movimiento, pero terminó con los hombros clavados en la lona.

Los recién coronados campeones de parejas Spirit Of Ganbare pasaron por su primera defensa menos de 24 horas después de haber ganado el título. Los cinturones aún llegaban, por lo que Hentai Punch Drunkers tuvo que llevar los trofeos suplentes que les entregaron el día previo. Hikaru Sato y Tyson Maeguchi fueron implacables ante Dan The Dad y Kody Lane. Dan insistía en luchar mientras sostenía una taza de café. Maeguchi terminó la lucha con una Buzzsaw Kick sobre Lane .

Los resultados completos son:

Ganbare Pro “INHERENT VIE 2023”, 06.05.2023

Tokyo Takashimadaira Kumin Center

Asistencia: 68 Espectadores

1. 3 Way Match: Hong Kong Domestic Policewoman venció a Hong Kong International Policeman e Itabashi Dangerous Policeman (13:51) con un Crucifix Hold sobre Dangerous Policeman.

2. GanJo Special Tag Match: Moeka Haruhi y HARUKAZE derrotaron a YuuRI y Liara (15:44) con un Diving Foot Stomp de HARUKAZE sobre Liara.

3. AFTER THE LOVE PHANTOM 2023 Elimination Eight Man Tag Match: Mizuki Watase, Ken Ohka, Keisuke Ishii y Shinichiro Tominaga vencieron a Tatsuhito Takaiwa, Yumehito Imanari, Soma Takao y Munetatsu Nakamura [4:1] (18:14). Orden de eliminación: Ken Ohka eliminó a Tatsuhito Takaiwa lanzándolo por encima de la tercera cuerda (7:32). Shinichiro Tominaga eliminó a Soma Takao Tatsuhito Takaiwa lanzándolo por encima de la tercera cuerda (9:48). Mizuki Watase y Munetatsu Nakamura cayeron por encima de la tercera cuerda (12:01). Keisuke Ishii eliminó a Yumehito Imanari Tatsuhito Takaiwa lanzándolo por encima de la tercera cuerda (18:14).

4. Special Singles Match: Shuichiro Katsumura derrotó a Takuya Wada (16:35) con un Backslide.

5. First Spirit of Ganbare World Tag Team Title: Hikaru Sato y Tyson Maeguchi (c) vencieron a Dan the Dad y Kody Lane (14:29) con la Buzzaw Kick (1st defense defendiendo el título