Desde el Tokyo Korakuen Hall, Ganbare Pro presentó su última función de 2022 denominada “Giri Giri Chop! 2022”.

► “Giri Giri Chop! 2022”

Shota regresó de su gira por Estados Unidos y logró una victoria sobre su ex compañero de equipo, Soma Takao. Shota mostró una gran evolución y los nuevos movimientos que aprendió durante su viaje de preparación.

Kouki Iwasaki se despidió de Ganbare Pro con una derrota contra Keisuke Ishii. Tras el encuentro, Iwasaki dio su discurso de despedida, anunciando que será independiente para extender sus fronteras y aprender aún más. Espera que algún día pueda regresar.

Mizuki Watase se proclamó nuevo poseedor del Campeonato Spirit of Gambare al doblegar al hasta entonces inamovible Hartley Jackson. Esta fue una gran culminación para un año irregular para Watase, y sorprendió a Jackson con una ofensiva veloz y contundente. El propio ex monarca le entregó el cinturón y lo felicitó; por su parte, Watase aseguró que los sueños se cumplían y el había logrado el suyo.

Los resultados completos son:

Ganbare Pro “GIRI GIRI CHOP! 2022”, 27.12.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 422 Espectadores

1. Munetatsu Nakamura Debut Match: Shinichiro Tominaga venció a Munetatsu Nakamura (8:33) con un Crab Hold.

2. Ganjo x TJPW Special Tag Match: Yuki Kamifuku y YuuRI derrotaron a Suzume y Yoshiko Hasegawa (11:15) con un Fameasser de Kamifuku sobre Hasegawa.

3. Gan Pro vs. Pheromones: Ken Ohka y Yumehito Imanari vs. Danshoku “Dandy” Dino y Yuki “Sexy” Iino – finalizó sin decisión (12:14).

4. Ganjo vs. Ice Ribbon: Yuna Manase, Moeka Haruhi y HARUKAZE vencieron a Nao Ishikawa, Yuuki Mashiro y Kaho Matsushita (13:45) con un Short-Range Lariat de Manase sobre Ishikawa.

5. Shota’s Triumphant Return Match: Shuichiro Katsumura y Shota derrotaron a Soma Takao y Shigehiro Irie (13:02) con un Frog Splash de Shota sobre Takao.

6. Kouki Iwasaki’s Ganbare Pro Affiliation Last Match: Keisuke Ishii venció a Kouki Iwasaki (11:12) con una Kneil Kick.

7. Spirit of Ganbare Openweight Title: Mizuki Watase derrotó a Hartley Jackson (c) (17:20) con un Elbow Smash – conquistando el título.