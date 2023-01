“Adrenaline 2023” fue la función que presentó Ganbare Pro desde el Itabashi Green Hall de Tokio, con una lucha de campeonato y el arranque de un torneo.

► “Adrenaline 2023”

El espectáculo comenzó con dos anuncios de Michiyoshi Mishima. En primer lugar, el Campeonato Mundial de Parjeas Spirit Of Ganbare están en proceso de creación, pero no se puede proporcionar ninguna otra información en este momento. Y segundo, Ganpro está agregando dos fechas para Korakuen Hall este año.

El primer set de partidos de la Young Ganbare Cup tuvo lugar en este programa. Yumehito Imanari está haciendo todo lo posible para convencer a todos de que es un león joven. Luchó en su combate vistiendo el equipo de lucha negro básico con el que se suele ver a los novatos. Después de ganar su combate, explicó que nunca tuvo la oportunidad de ser un aprendiz al estilo de un león joven cuando se convirtió en luchador profesional.

Kentaro Hachisu mostró su poder de “Chest Hair Niki” al vencer a Yuki Kanzaki . Era exactamente el tipo de comienzo del torneo que Hachisu quería.

Ken Ohka, Shigehiro Irie, Shota y Shinichiro Tominaga fueron los vencedores de una lucha de eliminación contra Shuichiro Katsumura, Keisuke Ishii, Soma Takao y Hartley Jackson.

En la lucha estelar, Un nocaut le dio a Mizuki Watase su primera defensa exitosa del Campeonato Spirit Of Ganbare . Fue una combinación de Brainbuster, Dropkick y Elbow Butt lo que dejó a Tyson Maeguchi inerte provocando que el árbitro detuviera el combate a favor del campeón.

Los resultados completos son:

Ganbare Pro “ADRENALINE 2023”, 05.01.2023

Itabashi Green Hall

Asistencia: 127 Espectadores

1. 1st Young Ganbare Cup: Yumehito Imanari [2] venció a Munetatsu Nakamura [0] (8:40) con un Crab Hold.

2. Riko Kawahata derrotó a YuuRI (9:26) con la Brazilian Kick.

3. 1st Young Ganbare Cup: Kentaro Hachisu [2] venció a Yuki Kanzaki [0] (11:19) con un Chest Hair Niki Clutch.

4. Moeka Haruhi y HARUKAZE derrotaron a Yuna Manase y Yoshiko Hasegawa (11:04) con un Haru Ichiban de Haruhi sobre Hasegawa.

5. New Year Special Elimination Eight Man Tag Match: Ken Ohka, Shigehiro Irie, Shota y Shinichiro Tominaga vencieron a Shuichiro Katsumura, Keisuke Ishii, Soma Takao y Hartley Jackson [4:3] (17:34). Orden de eliminación: Shinichiro Tominaga eliminó a Keisuke Ishii con un Cutback-Cradle (2:44). Hartley Jackson eliminó a Ken Ohka con un Jumping Piledriver (9:58). Hartley Jackson eliminó a Shigehiro Irie lanzándolo por encima de la tercera cuerda (11:45). Shinichiro Tominaga eliminó a Shuichiro Katsumura lanzándolo por encima de la tercera cuerda (14:52). Shinichiro Tominaga eliminó a Hartley Jackson lanzándolo por encima de la tercera cuerda (17:34).

6. Spirit of Ganbare Openweight Title: Mizuki Watase (c) derrotó a Tyson Maeguchi (19:22) por TKO (Elbow Smash) defendiendo el título