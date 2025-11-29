Galeno del Mal y LWO caen ante Mr. Iguana, La Parka y Niño Hamburguesa

En una lucha llena de vuelos, fuerza y caos dentro y fuera del ring, Mr. Iguana, La Parka y Niño Hamburguesa derrotaron a Galeno del Mal y los miembros de LWO, en un combate donde la potencia de Galeno terminó convertida en frustración tras el desenlace.

El duelo inició con intensidad cuando Galeno del Mal impuso su fuerza sobre La Parka. A partir de ahí, el trabajo conjunto de Joaquín Wilde y Cruz del Toro parecía encaminado a darle el control a LWO, aprovechando su velocidad y ataques coordinados para mantener a sus rivales contra las cuerdas.

Sin embargo, la respuesta del bando técnico no tardó, especialmente cuando Niño Hamburguesa logró sacudirse la ofensiva para impactar a todos sus rivales con un Splash Bomb que cambió por completo el ritmo del combate. A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en una mezcla de vuelos espectaculares, fuerza bruta y movimientos definitivos que mantuvieron a la afición de pie.

► Momentos claves

La Parka respondió atacando a Galeno con un mortal hacia ringside, seguido por otro salto de Niño Hamburguesa que cayó sobre todos los involucrados. Cuando Iguana y Toro regresaron al ring, Iguana evitó un Shooting Star Press y conectó un enzuiguiri que dejó a su rival vulnerable. Instantes después, una movida asistida desde las cuerdas culminó en el conteo definitivo.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la derrota, Galeno del Mal explotó en frustración y atacó tanto a LWO como a los vencedores, dejando ver una posible ruptura con sus compañeros y confirmando que su carácter impredecible comienza a ser un problema dentro del grupo. No obstante, la reacción conjunta de todos los presentes para expulsarlo del ring anticipa que este conflicto apenas comienza y podría escalar en las próximas funciones.